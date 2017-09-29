Короли питерского андеграунда Н.О.М — впервые в Harat's Pub Tula!



Главные питерские затейники и экспериментаторы — группа НОМ — представят свою новую концертную программу. Море позитива, яркие эмоции, новые музыкальные впечатления — вот лишь малая часть того, что ждет вас этим зимним вечером под сводами уютного и комфортабельного заведения.



НОМ — неформальное молодежное объединение, сформировавшееся еще в далекие советские времена, когда такие коллективы были не в чести. Но отчаянные музыканты гордо несли флаг своей музыкальной идеи, неся в широкие зрительские массы свой невообразимый ироничный рок. В настоящее время участники НОМ — умудренные годами и сединами музыканты, не растерявшие молодецкого задора и продолжающие свою творческую деятельность.



НОМ — многоформатная структура, занимающая различные ниши российского шоу-бизнеса. Это и киноотрасль, и выпуск книг и разнообразной печатной продукции, и музыки. Поэтому, если вы являетесь поклонником этой многогранной музыкальной команды, вы можете найти в их творчестве что-то свое, близкое и родное именно вам.



Не пропустите тульский концерт НОМ в Harats Pub Tula и подарите себе встречу с настоящим мастодонтом российской рок-сцены, уже боле 30 лет будоражащим умы и сердца фанатов и поклонников.