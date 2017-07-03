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Морозко

Морозко

Музыкальная сказка для детей и взрослых по мотивам русской народной сказки «Морозко».

«Жили-были старик и старуха, и было у них две дочки. Настенька — добрая девушка, по хозяйству помогает.

А Марфуша слова доброго не скажет да все на печи лежит…» Так начинается «Морозко» — одна из самых известных и всеми любимых русских народных зимних сказок. Это волшебная и поучительная история, в которой зло и жадность наказаны, а доброта и терпение вознаграждаются.

Сказка «Морозко» в исполнении артистов филармонии — яркий, зрелищный, насыщенный музыкой, песнями и танцами спектакль, который будет интересен и детям, и взрослым.

И, конечно же, всех ждёт сюрприз!

Маленькие зрители увидят волшебные картинки из песка, созданные одним из лучших мастеров песочной анимации Ольгой Елисеевой.

Исполнители:

  • Оркестр русских народных инструментов «Тула». Художественный руководитель и главный дирижёр — Владимир Аленичев;
  • детский фольклорный ансамбль «Ладушки». Художественный руководитель — Ирина Ануфриева;
  • Ольга Елисеева — песочное шоу;
  • текст читает — Ирина Ануфриева.

Цена билета: 200 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
27 октября 2017, пятница
13:00
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28 января 2018, воскресенье
12:00
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