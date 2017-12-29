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Йорш

Йорш

Группа «Йорш» из маленького городка Климовск на юге Подмосковья (ныне Подольск) совершила, казалось бы, невозможное — за несколько лет существования выросла из провинциальной рок-группы, репетирующей в местном ДК до одной из самых ярких и узнаваемых панк-рок групп страны.

4 января, после затяжного тура по России, Украине и Республике Беларусь, группа прибудет в Тулу, для того что бы устроить настоящую новогоднюю мясорубку в клубе «Ирландец».

В предварительной продаже билеты будут стоить 600 Р, в день концерта — 800 Р.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
4 января 2018, четверг
20:00
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