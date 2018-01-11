Лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков С 2014 года исполнители выступают в составе органного дуэта, и 21 января посетят Тулу с концертом.

Артисты окончили Санкт-Петербургскую Государственную Консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности орган в классе заслуженного артиста России Д. Ф. Зарецкого . Повышали своё исполнительское мастерство на различных международных органных академиях и мастер-классах под руководством ведущих профессоров Европы и России.

Активно концертируют в России и за рубежом c яркими сольными и ансамблевыми программами, в которые входят как оригинальные сочинения, написанные для ансамбля органистов, так и собственные переложения, и премьерные сочинения современных композиторов. Кроме программ для органного дуэта, в их репертуаре есть программы для таких интересных инструментальных ансамблей, как: орган и рояль, орган и клавесин, орган и курай. Кроме концертной Дина Ихина и Денис Маханьков занимаются организаторской и благотворительной деятельностью, в частности, являются идейными вдохновителями и руководителями проекта «Органные концерты в Печорах». Занимаются организацией и проведением концертов органной, клавесинной, вокальной, ансамблевой и старинной клавирной музыки, мастер-классов, международных органных фестивалей.

В числе концертов исполнителей — выступления на самых больших органах России, Эстонии, Латвии, Исландии и выступления с оркестром и хором. Награждены Первой общественной премией «Народное признание — 2015» и Премией Администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики.

Лауреат международных конкурсов Анатолий Буваленко (фагот) Окончил Харьковский институт искусств им. Котляревского по классу фагота у профессора Абаджяна. Солист Курской филармонии, приглашённый первый фагот оркестра «Виртуозы Москвы» п/у В. Спивакова. В составе различных оркестров гастролирует по США, Китаю, Европе. Как солист выступает с оркестрами России, ближнего и дальнего зарубежья.

В программе концерта: И. С. Бах , В. А. Моцарт , Ф. Шуберт, Э. Эльгар, В. Солтан, М. Дюрюфле, А.Пьяццолла.

Цикл органных концертов в тульском католическом храме св. Петра и Павла проводится при поддержке международного благотворительного фонда «Искусство добра».

Цена билета 400 Р.