День студента в «Ирландце»
На фестивале, посвящённом Дню студента выступят три тульские группы.
Warjam — молодая тульская метал-группа, совмещающая мощную энергетику хеви и нью-метала с мрачной военной атмосферой. Музыканты черпают вдохновение от групп Godsmack, Metallica и Alice in Chains
Orange Keep была образована музыкантами, имеющими за своими плечами огромный опыт игры в разных группах. Жанровая стилистика группы определяется как orange rock, energy rock.
«Крал» — группа работников тульских заводов и розничных сетей, исполняющие в основном пародийные композиции и космические композиции металлического направления.
Вход 200 Р.
Где и когда?
Тула, улица Вильямса, 14
26 января 2018, пятница
20:00