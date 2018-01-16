День студента в «Ирландце»

На фестивале, посвящённом Дню студента выступят три тульские группы.

Warjam — молодая тульская метал-группа, совмещающая мощную энергетику хеви и нью-метала с мрачной военной атмосферой. Музыканты черпают вдохновение от групп Godsmack, Metallica и Alice in Chains

Orange Keep была образована музыкантами, имеющими за своими плечами огромный опыт игры в разных группах. Жанровая стилистика группы определяется как orange rock, energy rock.

«Крал» — группа работников тульских заводов и розничных сетей, исполняющие в основном пародийные композиции и космические композиции металлического направления.

Вход 200 Р.