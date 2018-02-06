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Чертополох. День рождения

Чертополох. День рождения

Не так давно тульский рок-коллектив вернулся на сцену после длительного перерыва, и теперь группа Чертополох вновь предстанет перед публикой с программой "День рождения".

Группа получила широкую известность благодаря  участию в акции «Рок в нашем городе», организованной «Слободой» и рок-клубом «Молот», где исполнители запомнились, как последователи группы «Калинов мост». 

 По мнению рок-коллектива, лучший подарок на день рождения - ваше присутствие и хорошее настроение, лучшее пожелание - ваша улыбка. Вы получите заряд мощного драйва и превратите свой вечер в яркое музыкальное событие.  

Вход: 200Р.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
10 февраля 2018, суббота
20:00
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