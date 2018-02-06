Чертополох. День рождения

Не так давно тульский рок-коллектив вернулся на сцену после длительного перерыва, и теперь группа Чертополох вновь предстанет перед публикой с программой "День рождения".

Группа получила широкую известность благодаря участию в акции «Рок в нашем городе», организованной «Слободой» и рок-клубом «Молот», где исполнители запомнились, как последователи группы «Калинов мост».

По мнению рок-коллектива, лучший подарок на день рождения - ваше присутствие и хорошее настроение, лучшее пожелание - ваша улыбка. Вы получите заряд мощного драйва и превратите свой вечер в яркое музыкальное событие.

Вход: 200Р.