Zомбоящик
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 25.01.2018
Режиссер:
Константин Смирнов
Актеры:
Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин, Александр Ревва, Андрей Скороход, Роман Юнусов, Андрей Молочный, Антон Лирник
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
65 мин
Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты, ни онанисты! Герои «Zомбоящика» интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть «Zомбоящик».
Сегодня
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 января, четверг
|10:20
|Алмаз Синема
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Алмаз Синема
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Октябрь
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Октябрь
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Алмаз Синема
|23:40
|Синема Стар
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 января, пятница
|10:20
|Алмаз Синема
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Алмаз Синема
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Октябрь
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Октябрь
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Алмаз Синема
|23:40
|Синема Стар
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, суббота
|10:20
|Алмаз Синема
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Алмаз Синема
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Октябрь
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Октябрь
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Алмаз Синема
|23:40
|Синема Стар
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, воскресенье
|10:20
|Алмаз Синема
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Алмаз Синема
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Октябрь
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Октябрь
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Алмаз Синема
|23:40
|Синема Стар
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 января, понедельник
|10:20
|Алмаз Синема
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Алмаз Синема
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Октябрь
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Октябрь
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Алмаз Синема
|23:40
|Синема Стар
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 января, вторник
|10:20
|Алмаз Синема
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Алмаз Синема
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Октябрь
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Октябрь
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Алмаз Синема
|23:40
|Синема Стар
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 января, среда
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Октябрь
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Октябрь
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
25 января, четверг
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
17:00
20:20
21:40
23:00
|Октябрь
|
17:05
21:05
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
10:30
11:20
12:50
14:25
16:00
17:35
19:10
20:45
22:20
23:55
|Синема Стар
|
20:00
23:40
26 января, пятница
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
17:00
20:20
21:40
23:00
|Октябрь
|
17:05
21:05
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
10:30
11:20
12:50
14:25
16:00
17:35
19:10
20:45
22:20
23:55
|Синема Стар
|
20:00
23:40
27 января, суббота
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
17:00
20:20
21:40
23:00
|Октябрь
|
17:05
21:05
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
10:30
11:20
12:50
14:25
16:00
17:35
19:10
20:45
22:20
23:55
|Синема Стар
|
20:00
23:40
28 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
17:00
20:20
21:40
23:00
|Октябрь
|
17:05
21:05
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:50
14:25
16:00
17:35
19:10
20:45
22:20
23:55
|Синема Стар
|
20:00
23:40
29 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
17:00
20:20
21:40
23:00
|Октябрь
|
17:05
21:05
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:50
14:25
16:00
17:35
19:10
20:45
22:20
23:55
|Синема Стар
|
20:00
23:40
30 января, вторник
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
17:00
20:20
21:40
23:00
|Октябрь
|
17:05
21:05
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:50
14:25
16:00
17:35
19:10
20:45
22:20
23:55
|Синема Стар
|
20:00
23:40
31 января, среда
|Октябрь
|
17:05
21:05
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:50
14:25
16:00
17:35
19:10
20:45
22:20
23:55