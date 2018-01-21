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Zомбоящик

Zомбоящик

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 25.01.2018
 
Режиссер:
Константин Смирнов
  
Актеры:
Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин, Александр Ревва, Андрей Скороход, Роман Юнусов, Андрей Молочный, Антон Лирник
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
65 мин
  

 

Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты, ни онанисты! Герои «Zомбоящика» интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть «Zомбоящик».

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Сегодня
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 января, четверг
10:20 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Алмаз Синема
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Алмаз Синема
17:05 Октябрь
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Синема Стар
20:20 Алмаз Синема
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Октябрь
21:40 Алмаз Синема
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Алмаз Синема
23:40 Синема Стар
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 января, пятница
10:20 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Алмаз Синема
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Алмаз Синема
17:05 Октябрь
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Синема Стар
20:20 Алмаз Синема
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Октябрь
21:40 Алмаз Синема
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Алмаз Синема
23:40 Синема Стар
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, суббота
10:20 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Алмаз Синема
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Алмаз Синема
17:05 Октябрь
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Синема Стар
20:20 Алмаз Синема
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Октябрь
21:40 Алмаз Синема
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Алмаз Синема
23:40 Синема Стар
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, воскресенье
10:20 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Алмаз Синема
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Алмаз Синема
17:05 Октябрь
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Синема Стар
20:20 Алмаз Синема
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Октябрь
21:40 Алмаз Синема
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Алмаз Синема
23:40 Синема Стар
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 января, понедельник
10:20 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Алмаз Синема
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Алмаз Синема
17:05 Октябрь
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Синема Стар
20:20 Алмаз Синема
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Октябрь
21:40 Алмаз Синема
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Алмаз Синема
23:40 Синема Стар
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 января, вторник
10:20 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Алмаз Синема
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Алмаз Синема
17:05 Октябрь
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Синема Стар
20:20 Алмаз Синема
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Октябрь
21:40 Алмаз Синема
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Алмаз Синема
23:40 Синема Стар
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 января, среда
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 Октябрь
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Октябрь
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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