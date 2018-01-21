Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 25.01.2018

Режиссер: Константин Смирнов

Актеры: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин, Александр Ревва, Андрей Скороход, Роман Юнусов, Андрей Молочный, Антон Лирник

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 65 мин

Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты, ни онанисты! Герои «Zомбоящика» интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть «Zомбоящик».