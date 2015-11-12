Жертвуя пешкой

Страна: США, 2014

Премьера: в РФ 19.11.2015

Режиссер: Эдвард Цвик

Актеры: Тоби Магуайр, Лив Шрайбер, Лили Рэйб, Питер Сарсгаард, Робин Вайгерт, Майкл Стулбарг

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 114 мин

Сбор в мире: $3 099 149

Фильм о жизни легендарного гроссмейстера Бобби Фишера. Кульминационным моментом картины станет его матч с Борисом Спасским за чемпионский титул 1972 года, который по уровню резонанса стал одним из важнейших событий тех лет.