Жертвуя пешкой
Страна:
США, 2014
Премьера:
в РФ 19.11.2015
Режиссер:
Эдвард Цвик
Актеры:
Тоби Магуайр, Лив Шрайбер, Лили Рэйб, Питер Сарсгаард, Робин Вайгерт, Майкл Стулбарг
Жанр:
биографический, драма
Продолжительноcть:
114 мин
Сбор в мире:
$3 099 149
Фильм о жизни легендарного гроссмейстера Бобби Фишера. Кульминационным моментом картины станет его матч с Борисом Спасским за чемпионский титул 1972 года, который по уровню резонанса стал одним из важнейших событий тех лет.
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|16:00
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Сегодня
|Онлайн-кинотеатр Tele2, (Искра)
|
16:00