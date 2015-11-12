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Жертвуя пешкой

Жертвуя пешкой

Страна:
США, 2014
 
Премьера:
в РФ 19.11.2015
 
Режиссер:
Эдвард Цвик
  
Актеры:
Тоби Магуайр, Лив Шрайбер, Лили Рэйб, Питер Сарсгаард, Робин Вайгерт, Майкл Стулбарг
  
Жанр:
биографический, драма
  
Продолжительноcть:
114 мин
  
Сбор в мире:
$3 099 149
 

Фильм о жизни легендарного гроссмейстера Бобби Фишера. Кульминационным моментом картины станет его матч с Борисом Спасским за чемпионский титул 1972 года, который по уровню резонанса стал одним из важнейших событий тех лет.

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