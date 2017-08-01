Жених на двоих

Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 10.08.2017

Режиссер: Рем Кериси

Актеры: Рем Кериси, Николя Дювошель, Джулия Пьятон, Сильви Тестю, Франсуа-Ксавье Демезон, Шанталь Лоби, Лай Юнь

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 94 мин

Найдя в кармане своего парня Матиаса визитку организатора свадеб, Алекса решает, что он готовится сделать ей предложение. Вот только Матиас совершенно не собирался жениться. Во всяком случае — точно не на Алексе. Очаровательная комедия о нерешительном мужчине, который не может выбрать между невестой и любовницей и загоняет себя тем самым в череду комичных ситуаций.