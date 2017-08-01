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Жених на двоих

Жених на двоих

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 10.08.2017
 
Режиссер:
Рем Кериси
  
Актеры:
Рем Кериси, Николя Дювошель, Джулия Пьятон, Сильви Тестю, Франсуа-Ксавье Демезон, Шанталь Лоби, Лай Юнь
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

Найдя в кармане своего парня Матиаса визитку организатора свадеб, Алекса решает, что он готовится сделать ей предложение. Вот только Матиас совершенно не собирался жениться. Во всяком случае — точно не на Алексе. Очаровательная комедия о нерешительном мужчине, который не может выбрать между невестой и любовницей и загоняет себя тем самым в череду комичных ситуаций.

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