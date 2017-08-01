Жених на двоих
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 10.08.2017
Режиссер:
Рем Кериси
Актеры:
Рем Кериси, Николя Дювошель, Джулия Пьятон, Сильви Тестю, Франсуа-Ксавье Демезон, Шанталь Лоби, Лай Юнь
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
94 мин
Найдя в кармане своего парня Матиаса визитку организатора свадеб, Алекса решает, что он готовится сделать ей предложение. Вот только Матиас совершенно не собирался жениться. Во всяком случае — точно не на Алексе. Очаровательная комедия о нерешительном мужчине, который не может выбрать между невестой и любовницей и загоняет себя тем самым в череду комичных ситуаций.
Сегодня
|20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25