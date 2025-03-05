5 марта: как DIY-энтузиаст создал беспроводные наушники из скорлупы и Volkswagen Golf-неваляшка

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И снова появились облачка. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется до +3 градусов.

В мире технологий и гаджетов иногда появляются шедевры, которые удивляют своей креативностью и оригинальностью. Одним из таких примеров стало вирусное видео, опубликованное автором канала Penguin DIY, в котором он демонстрирует процесс создания беспроводных наушников из скорлупы фисташки. Это необычное сочетание природы и технологий привлекло внимание более 32 миллионов пользователей в сети.

Наушники, выполненные в виде фисташковой скорлупы, не только выглядят уникально, но и обладают впечатляющей функциональностью. Они надёжно фиксируются в ухе, что делает их удобными для активного использования. Более того, автор предусмотрел возможность управления воспроизведением музыки с помощью простого касания скорлупы — пользователи могут легко переключать треки и регулировать громкость, не доставая смартфон.

Процесс сборки наушников оказался не менее увлекательным, чем конечный результат. В видео автор подробно показывает этапы работы, начиная от выбора подходящей скорлупы и заканчивая установкой необходимых компонентов. Это вдохновляет многих зрителей попробовать создать что-то подобное самостоятельно.

Сегодня наслаждаемся Kelis - Milkshake.

Молодой изобретатель из Нидерландов решил провести эксперимент, который перевернул представление о возможностях обычного автомобиля. Его проект — модификация Volkswagen Golf с добавлением специальных дуг, которые позволяют машине совершать кувырки и возвращаться обратно на колеса.

Этот необычный проект начался с идеи создать автомобиль, способный не только передвигаться по дороге, но и выполнять зрелищные трюки. Инженер вдохновился трюковыми автомобилями и экстримом, что побудило его искать способы интеграции этой динамики в повседневный транспорт.

После множества чертежей и расчетов, он разработал специальные дуги, которые были установлены на кузов Volkswagen Golf. Эти дуги не только обеспечивают защиту при перевороте, но и помогают автомобилю совершать кувырки, благодаря уникальной системе распределения веса и центробежной силы. В результате машина может выполнять акробатические трюки, а затем с легкостью возвращаться в исходное положение.

Первый тест-драйв стал настоящим зрелищем. С помощью своего изобретения инженер продемонстрировал, как Volkswagen Golf может переворачиваться и приземляться на колеса, вызывая восторг у зрителей. Этот эксперимент стал не только техническим достижением, но и настоящим шоу, привлекшим внимание как местных жителей, так и любителей экстрима со всего мира.

Скоро зелёные поля и цветущие цветы станут нашей привычной картиной, пробуждая в нас любовь к природе и её красоте. Эти яркие моменты весны напоминают нам о том, как важно ценить каждое мгновение, когда жизнь расцветает вокруг.

Воодушевленного настроения!