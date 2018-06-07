Захочу и соскочу: Мастер-класс

Страна: Италия, 2017

Премьера: в РФ 15.06.2018

Режиссер: Сидней Сибилия

Актеры: Эдоардо Лео, Валерио Эпри, Стефано Фреси, Либеро Де Риенцо, Паоло Калабрези, Лоренцо Лавиа, Пьетро Сермонти, Марко Бонини, Джампаоло Морелли

Жанр: комедия, криминал

Продолжительноcть: 119 мин

Талантливый научный сотрудник Пьетро Дзинни попал под сокращение и, чтобы прокормить семью, решил организовать банду, которой не видывал мир. Банду ученых. Теперь Пьетро в тюрьме за производство психотропных веществ и, кажется, неплохо устроился. Он готов любыми способами продлевать заключение, ведь здесь его кормят и платят за преподавание в местной «школе». Но у полиции на Пьетро другие планы. Его просят снова собрать свою банду и под прикрытием помочь государству в раскрытии одного дела... Самой культурной преступной группировке всех времен предстоит вернуться в мир больших денег и опасных связей и показать полиции «мастер-класс», который она никогда не забудет.