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Захочу и соскочу: Мастер-класс

Захочу и соскочу: Мастер-класс

Страна:
Италия, 2017
 
Премьера:
в РФ 15.06.2018
 
Режиссер:
Сидней Сибилия
  
Актеры:
Эдоардо Лео, Валерио Эпри, Стефано Фреси, Либеро Де Риенцо, Паоло Калабрези, Лоренцо Лавиа, Пьетро Сермонти, Марко Бонини, Джампаоло Морелли
  
Жанр:
комедия, криминал
  
Продолжительноcть:
119 мин
  

Талантливый научный сотрудник Пьетро Дзинни попал под сокращение и, чтобы прокормить семью, решил организовать банду, которой не видывал мир. Банду ученых. Теперь Пьетро в тюрьме за производство психотропных веществ и, кажется, неплохо устроился. Он готов любыми способами продлевать заключение, ведь здесь его кормят и платят за преподавание в местной «школе». Но у полиции на Пьетро другие планы. Его просят снова собрать свою банду и под прикрытием помочь государству в раскрытии одного дела... Самой культурной преступной группировке всех времен предстоит вернуться в мир больших денег и опасных связей и показать полиции «мастер-класс», который она никогда не забудет.

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