Захочу и соскочу: Мастер-класс
Страна:
Италия, 2017
Премьера:
в РФ 15.06.2018
Режиссер:
Сидней Сибилия
Актеры:
Эдоардо Лео, Валерио Эпри, Стефано Фреси, Либеро Де Риенцо, Паоло Калабрези, Лоренцо Лавиа, Пьетро Сермонти, Марко Бонини, Джампаоло Морелли
Жанр:
комедия, криминал
Продолжительноcть:
119 мин
Талантливый научный сотрудник Пьетро Дзинни попал под сокращение и, чтобы прокормить семью, решил организовать банду, которой не видывал мир. Банду ученых. Теперь Пьетро в тюрьме за производство психотропных веществ и, кажется, неплохо устроился. Он готов любыми способами продлевать заключение, ведь здесь его кормят и платят за преподавание в местной «школе». Но у полиции на Пьетро другие планы. Его просят снова собрать свою банду и под прикрытием помочь государству в раскрытии одного дела... Самой культурной преступной группировке всех времен предстоит вернуться в мир больших денег и опасных связей и показать полиции «мастер-класс», который она никогда не забудет.
Сегодня
|20:40
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Завтра
|20:40
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30 июня, суббота
|20:40
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1 июля, воскресенье
|20:40
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2 июля, понедельник
|20:40
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3 июля, вторник
|20:40
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4 июля, среда
|20:25
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