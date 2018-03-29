Взрослые игры
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 05.04.2018
Режиссер:
Макс Уинклер
Актеры:
Зои Дойч, Кэтрин Хан, Адам Скотт, Дилан Гелула, Эрик Эдельштейн, Тим Хайдекер, Майя Эшет, Джои Морган
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
90 мин
Бесстыжая и бесстрашная Эрика готова на любые выходки, лишь бы почувствовать настоящую взрослую жизнь. Для этого у Эрики есть две веселые подруги, одно необычное хобби и целая Калифорния. Далекие от невинности забавы меняются, когда отчим знакомит Эрику со своим сыном. Кажется, у этого неуклюжего и ранимого парня нет с девушкой ничего общего, однако вскоре он перевернет ее жизнь, и дерзкая инди-комедия обернется для героев криминальным роуд-муви по солнечным просторам долины Сан-Фернандо.
Сегодня
|19:30
|ДКЖкино
Завтра
|19:30
|ДКЖкино
7 апреля, суббота
|19:30
|ДКЖкино
8 апреля, воскресенье
|19:30
|ДКЖкино
9 апреля, понедельник
|19:30
|ДКЖкино
10 апреля, вторник
|19:30
|ДКЖкино