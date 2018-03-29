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Взрослые игры

Взрослые игры

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 05.04.2018
 
Режиссер:
Макс Уинклер
  
Актеры:
Зои Дойч, Кэтрин Хан, Адам Скотт, Дилан Гелула, Эрик Эдельштейн, Тим Хайдекер, Майя Эшет, Джои Морган
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Бесстыжая и бесстрашная Эрика готова на любые выходки, лишь бы почувствовать настоящую взрослую жизнь. Для этого у Эрики есть две веселые подруги, одно необычное хобби и целая Калифорния. Далекие от невинности забавы меняются, когда отчим знакомит Эрику со своим сыном. Кажется, у этого неуклюжего и ранимого парня нет с девушкой ничего общего, однако вскоре он перевернет ее жизнь, и дерзкая инди-комедия обернется для героев криминальным роуд-муви по солнечным просторам долины Сан-Фернандо.

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