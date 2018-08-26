Выжившие
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 30.08.2018
Режиссер:
Матьё Тури
Актеры:
Бриттани Эшворт, Грегори Фетусси, Джей Бенедикт, Хавьер Ботет, Дэвид Гасман, Карл Гаррисон, Ричард Мейман, Мо Арусси, Лаура Д’Ариста
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
83 мин
Бюджет:
$1 200 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,23
Большая часть населения Земли уничтожена страшной эпидемией. Оставшиеся в живых отчаянно пытаются найти укрытие от странных созданий, что по ночам охотятся на всё живое. У запуганных растерянных людей есть два пути: оставаться в укрытии и умереть от голода или отправиться на поиски пищи и, возможно, погибнуть. Возвращаясь в лагерь с добычей, Джульетта попадает в аварию. Очнувшись, она понимает, что застряла в перевернутой машине посреди пустыни. Скоро наступит ночь, и придут ОНИ.
Сегодня
|20:35
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|20:35
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:35
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:35