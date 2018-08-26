Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 30.08.2018

Режиссер: Матьё Тури

Актеры: Бриттани Эшворт, Грегори Фетусси, Джей Бенедикт, Хавьер Ботет, Дэвид Гасман, Карл Гаррисон, Ричард Мейман, Мо Арусси, Лаура Д’Ариста

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 83 мин

Бюджет: $1 200 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,23

Большая часть населения Земли уничтожена страшной эпидемией. Оставшиеся в живых отчаянно пытаются найти укрытие от странных созданий, что по ночам охотятся на всё живое. У запуганных растерянных людей есть два пути: оставаться в укрытии и умереть от голода или отправиться на поиски пищи и, возможно, погибнуть. Возвращаясь в лагерь с добычей, Джульетта попадает в аварию. Очнувшись, она понимает, что застряла в перевернутой машине посреди пустыни. Скоро наступит ночь, и придут ОНИ.