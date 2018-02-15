Все деньги мира

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 22.02.2018

Режиссер: Ридли Скотт

Актеры: Марк Уолберг, Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Чарли Пламмер, Тимоти Хаттон, Эндрю Бакан, Тереза Махони, Марко Леонарди, Оливия Грант, Ромен Дюрис

Жанр: исторический, криминал

Продолжительноcть: 132 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,81

История одного из самых громких скандалов XX века. Рим, 1973 год. Преступники в масках похищают внука Жана Пола Гетти — богатейшего человека мира, известного своей маниакальной скупостью. Ко всеобщему шоку, Гетти отказывается платить выкуп, несмотря на все мольбы Гэйл, матери ребенка, которой никакие богатства не заменят сына. Время истекает, требования бандитов становятся все жестче, и единственной надеждой на спасение подростка становится Флетчер Чейс, таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти.