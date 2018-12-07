Воспитательница

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 20.12.2018

Режиссер: Сара Коланджело

Актеры: Мэгги Джилленхол, Роза Салазар, Гаэль Гарсия Берналь, Дэйзи Тахэн, Майкл Чернус, Анна Барышников, Аджай Найду, Самрат Чакрабарти, Паркер Севак, Хейли Мерфи

Жанр: драма

Продолжительноcть: 96 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,68

Лиза живет с мужем и двумя детьми-подростками в Статен-Айленде, неподалеку от Нью-Йорка. Ей 40 лет, полжизни она работает воспитательницей в детском саду. И ещё у неё есть страсть — поэзия. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников Лиза открывает гениальный поэтический талант. Она становится одержима вундеркиндом и пытается спасти его от материального мира и примитивности его родителей. Чтобы воспитать поэта и вспомнить свою мечту, она рискует карьерой, семьёй и свободой.