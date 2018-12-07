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Воспитательница

Воспитательница

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 20.12.2018
 
Режиссер:
Сара Коланджело
  
Актеры:
Мэгги Джилленхол, Роза Салазар, Гаэль Гарсия Берналь, Дэйзи Тахэн, Майкл Чернус, Анна Барышников, Аджай Найду, Самрат Чакрабарти, Паркер Севак, Хейли Мерфи
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
96 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,68
          
 

Лиза живет с мужем и двумя детьми-подростками в Статен-Айленде, неподалеку от Нью-Йорка. Ей 40 лет, полжизни она работает воспитательницей в детском саду. И ещё у неё есть страсть — поэзия. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников Лиза открывает гениальный поэтический талант. Она становится одержима вундеркиндом и пытается спасти его от материального мира и примитивности его родителей. Чтобы воспитать поэта и вспомнить свою мечту, она рискует карьерой, семьёй и свободой.

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