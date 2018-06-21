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Война Анны

Война Анны

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 11.06.2018
 
Режиссер:
Алексей Федорченко
  
Актеры:
Марта Козлова
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
75 мин
  

 

Вся семья главной героини погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых — мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Невероятно, но Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека. Ей помогают в этом её собственные воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спасает её от полного одиночества.

На фестивале «Кинотавр-2018» исполнительница главной роли Марта Козлова была отмечена специальным дипломом жюри – «за создание пронзительного образа войны глазами ребенка».

Критик и киновед Марко Мюллер назвал кинорежиссера Алексея Федорченко (1959) «совершенно оригинальной фигурой в современном российском кинематографе третьего тысячелетия. В первую очередь потому, что от фильма к фильму он изобретал новый стиль и жанр киноповествования: это и смесь документалистики с псевдодокументалистикой, и превращение драматического фильма в тонкую комедию». Признание кинокритиков и публики завоевали предыдущие ленты Федорченко – «Овсянки» и «Небесные жены луговых мари», снятые по книгам Дениса Осокина (ставшего автором сценариев этих картин). Сценарий фильма «Война Анны» написал сам режиссер в соавторстве с Натальей Мещаниновой – ее ленту «Сердце мира» зрители увидят 17 ноября.

Вход свободный по регистрации: https://yaspol.timepad.ru/event/813919/.

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