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Величайший шоумен

Величайший шоумен

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 04.01.2018
 
Режиссер:
Майкл Грэйси
  
Актеры:
Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Пол Спаркс, Гэйл Ранкин, Яхья Абдул-Марин II
  
Жанр:
мюзикл, семейный
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

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