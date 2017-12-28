Величайший шоумен
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 04.01.2018
Режиссер:
Майкл Грэйси
Актеры:
Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Пол Спаркс, Гэйл Ранкин, Яхья Абдул-Марин II
Жанр:
мюзикл, семейный
Продолжительноcть:
105 мин
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.
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