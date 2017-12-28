Величайший шоумен

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 04.01.2018

Режиссер: Майкл Грэйси

Актеры: Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Пол Спаркс, Гэйл Ранкин, Яхья Абдул-Марин II

Жанр: мюзикл, семейный

Продолжительноcть: 105 мин

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.