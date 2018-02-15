афиша
афиша
Регистрация
В Питере — петь

В Питере — петь

Страна:
США, Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 22.02.2018
 
Режиссер:
Драган Куюнджич
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
58 мин
  

В 2017 году рок-группа «Ленинград» празднует 20-летний юбилей. За 2016 год два новых видеоклипа «Ленинграда» — «Экспонат» и «В Питере пить!» набрали почти 200 миллионов просмотров на популярных Интернет-ресурсах. Для режиссера фильма Драгана Куюнджича это послужило поводом для встречи с лидером группы Сергеем Шнуровым, которая состоялась в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года. Сергей Шнуров рассказал об искусстве и истории Санкт-Петербурга, литературных традициях и о том, как все это влияет на творчество рок-группы «Ленинград».

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.