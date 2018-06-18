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«Уроки шоколада» (Lezioni di cioccolato)

«Уроки шоколада» (Lezioni di cioccolato)

После того, как с рабочим-нелегалом по имени Камал происходит несчастный случай, амбициозный и беспринципный подрядчик Маттиа оказывается вынужден принять одно совершенно невообразимое предложение. Отныне Маттиа, под именем Камала, посещает профессиональные курсы для кондитеров-шоколадников при крупной фабрике шоколада.

Под руководством опытного кондитера вместе с остальными шестью, куда более опытными соучениками он учится создавать новые конфеты. Для неумелого Маттиа, у которого все валится из рук, это начало самого ужасного периода его жизни — и одновременно возможность открыть себя с неожиданной стороны. Познать секреты шоколада и самого себя ему помогает очаровательная и несколько взбалмошная Чечилия.

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