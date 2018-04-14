Укрась прощальное утро цветами обещания

Страна: Япония, 2018

Премьера: в РФ 19.04.2018

Режиссер: Мари Окада

Актеры: Манака Ивами, Ирино Мию, Юки Кадзи, Миюки Савасиро, Томокадзу Сугита, Ёсимаса Хосоя, Хирата Хироаки

Жанр: аниме, семейный

Продолжительноcть: 115 мин

Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Ариэля и начинает о нём заботиться... Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Но Макия понимает, что Ариэль — простой человек, а значит, он смертен... Удастся ли им спасти свою любовь?