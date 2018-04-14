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Укрась прощальное утро цветами обещания

Укрась прощальное утро цветами обещания

Страна:
Япония, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.04.2018
 
Режиссер:
Мари Окада
  
Актеры:
Манака Ивами, Ирино Мию, Юки Кадзи, Миюки Савасиро, Томокадзу Сугита, Ёсимаса Хосоя, Хирата Хироаки
  
Жанр:
аниме, семейный
  
Продолжительноcть:
115 мин
  

Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Ариэля и начинает о нём заботиться... Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Но Макия понимает, что Ариэль — простой человек, а значит, он смертен... Удастся ли им спасти свою любовь?

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Сегодня
17:40 ДКЖкино
Завтра
17:40 ДКЖкино
21 апреля, суббота
17:40 ДКЖкино
22 апреля, воскресенье
17:40 ДКЖкино
23 апреля, понедельник
17:40 ДКЖкино
24 апреля, вторник
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25 апреля, среда
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