Третья волна зомби

Страна: Ирландия, 2017

Премьера: в РФ 19.04.2018

Режиссер: Дэвид Фрейн

Актеры: Эллен Пейдж, Питер Кэмпион, Том Вон-Лолор, Сэм Кили, Стюарт Грэхэм, Эми Де Брюн, Патрик Мерфи, Дез МакМахон

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 95 мин

Эпидемия загадочного вируса обращает людей в зомби. Врачам удалось разработать вакцину, позволяющую инфицированным тварям возвращаться к человеческому существованию. Большая часть «больных» оказалась восприимчива к лечению, хотя и после исцеления сохраняет память о своих зверствах. Остальные остаются не исцеленными и содержатся в специальных тюрьмах-лагерях. Правительство пытается вернуть выздоровевших в общество, но не каждый готов видеть рядом с собой тварь, сожравшую их сына, дочь, мужа, жену… Да и что думают сами экс-зомби, не хотят ли они реванша за свои «муки» в пыточных лагерях, не тоскуют ли они по прошлой «жизни», единственным «смыслом» которой были поиски свежей плоти — пока не ясно. Напряжение нарастает, взрыв неизбежен…