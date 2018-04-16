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Третья волна зомби

Третья волна зомби

Страна:
Ирландия, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.04.2018
 
Режиссер:
Дэвид Фрейн
  
Актеры:
Эллен Пейдж, Питер Кэмпион, Том Вон-Лолор, Сэм Кили, Стюарт Грэхэм, Эми Де Брюн, Патрик Мерфи, Дез МакМахон
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Эпидемия загадочного вируса обращает людей в зомби. Врачам удалось разработать вакцину, позволяющую инфицированным тварям возвращаться к человеческому существованию. Большая часть «больных» оказалась восприимчива к лечению, хотя и после исцеления сохраняет память о своих зверствах. Остальные остаются не исцеленными и содержатся в специальных тюрьмах-лагерях. Правительство пытается вернуть выздоровевших в общество, но не каждый готов видеть рядом с собой тварь, сожравшую их сына, дочь, мужа, жену… Да и что думают сами экс-зомби, не хотят ли они реванша за свои «муки» в пыточных лагерях, не тоскуют ли они по прошлой «жизни», единственным «смыслом» которой были поиски свежей плоти — пока не ясно. Напряжение нарастает, взрыв неизбежен…

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