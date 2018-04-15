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Точка невозврата

Точка невозврата

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.04.2018
 
Режиссер:
Брэд Андерсон
  
Актеры:
Розамунд Пайк, Джон Хэмм, Дин Норрис, Марк Пеллегрино, Шей Уигэм, Дуглас Ходж, Джонатан Койн, Кейт Флитвуд, Лейла Бехти, Алон Абутбул
  
Жанр:
триллер, драма
  
Продолжительноcть:
109 мин
  

Разгар Ливанской войны. Интриги, предательство, грязные компроматы, нравственное падение, жертвенность и любовь, боль и надежда… На руках героя умирает жена, подстреленная террористами. Через десять лет он, преодолев ненависть и отчаяние, возвращается в Бейрут, чтобы вызволить из плена давнего друга, захваченного в плен боевиками.

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