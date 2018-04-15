Точка невозврата

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 19.04.2018

Режиссер: Брэд Андерсон

Актеры: Розамунд Пайк, Джон Хэмм, Дин Норрис, Марк Пеллегрино, Шей Уигэм, Дуглас Ходж, Джонатан Койн, Кейт Флитвуд, Лейла Бехти, Алон Абутбул

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 109 мин

Разгар Ливанской войны. Интриги, предательство, грязные компроматы, нравственное падение, жертвенность и любовь, боль и надежда… На руках героя умирает жена, подстреленная террористами. Через десять лет он, преодолев ненависть и отчаяние, возвращается в Бейрут, чтобы вызволить из плена давнего друга, захваченного в плен боевиками.