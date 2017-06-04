TheatreHD: Питер Пэн
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 10.06.2017
Режиссер:
Салли Куксон
Актеры:
Жанр:
спектакль, семейный
Продолжительноcть:
170 мин
Все дети вырастают, кроме него... Любимый герой сказки Джеймса Барри возвращается в новой, ярчайшей и волшебной постановке, способной вызвать одинаковый восторг как у детей, так и у взрослых. Когда Питер Пэн теряет свою тень, бойкая девочка Венди помогает ему вернуть ее. Взамен Венди приглашают в гости в волшебную страну Нетинебудет — там героев ждут Капитан Крюк, фея Динь-Динь, Тигровая Лилия и море волшебства, музыки и захватывающих дух приключений. Совместная постановка Национального театра и театра «Олд Вик» (Бристоль).
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Сегодня
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15:00