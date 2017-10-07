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TheatreHD: Волшебная флейта

TheatreHD: Волшебная флейта

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.10.2017
 
Режиссер:
Джули Теймор
  
Актеры:
Голда Шульц, Кэтрин Льюик, Чарльз Кастроново, Маркус Вербa, Кристиан ван Хорн, Рене Папе
  
Жанр:
опера
  
Продолжительноcть:
189 мин
  

Почетный музыкальный руководитель Мет Джеймс Ливайн дирижирует постановкой Джули Теймор, лауреата премии «Тони». Голда Шульц дебютирует в Мет в роли Памины, Кэтрин Льюик исполнит роль Царицы Ночи, а Чарльз Кастроново — сказочного принца Тамино. Маркус Верба выступит в роли ловца птиц Папагено, Кристиан ван Хорн — Оратора, а Рене Папе исполнит роль Зарастро. Прежняя версия «Волшебной флейты», исполненная в сокращении на английском языке, была предназначена для семейного просмотра и стала первым спектаклем, показанным в серии трансляций The Met: Live in HD. Сейчас опера исполняется на немецком языке, без сокращений, и в этом варианте впервые будет показана на киноэкранах.

 

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