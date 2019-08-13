Свет моей жизни
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 22.08.2019
Режиссер:
Кейси Аффлек
Актеры:
Кейси Аффлек, Элизабет Мосс, Анна Пнёвски, Том Бауэр, Тимоти Уэббер, Хротгар Мэтьюз, Ллойд Каннингэм, Монк Серрелл Фрид, Кори Грим, Патрик Китинг
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
119 мин
Десять лет назад таинственная эпидемия уничтожила почти все женское население Земли. Теперь мир принадлежит мужчинам, а немногих выживших женщин содержат в охраняемых бункерах. Рэг — единственная девочка, оставшаяся на свободе. Вместе с отцом они прячутся в лесной глуши, стараясь сохранять человеческий облик. Много лет отцу удается скрывать пол ребенка, но что делать, когда девочка становится девушкой?..
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25 августа, воскресенье
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26 августа, понедельник
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27 августа, вторник
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28 августа, среда
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