Свет моей жизни

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 22.08.2019

Режиссер: Кейси Аффлек

Актеры: Кейси Аффлек, Элизабет Мосс, Анна Пнёвски, Том Бауэр, Тимоти Уэббер, Хротгар Мэтьюз, Ллойд Каннингэм, Монк Серрелл Фрид, Кори Грим, Патрик Китинг

Жанр: драма

Продолжительноcть: 119 мин

Десять лет назад таинственная эпидемия уничтожила почти все женское население Земли. Теперь мир принадлежит мужчинам, а немногих выживших женщин содержат в охраняемых бункерах. Рэг — единственная девочка, оставшаяся на свободе. Вместе с отцом они прячутся в лесной глуши, стараясь сохранять человеческий облик. Много лет отцу удается скрывать пол ребенка, но что делать, когда девочка становится девушкой?..