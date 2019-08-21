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Суперсобаки

Суперсобаки

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 29.08.2019
 
Режиссер:
Дэниэл Фергюсон
  
Актеры:
Крис Эванс
  
Жанр:
короткометражный, детский, семейный, документальный
  
Продолжительноcть:
47 мин
  

На протяжении многих лет в разных уголках планеты собаки помогают людям в спасательных и поисковых операциях, делая подчас невозможное. Щенок Хейла подходит по своим параметрам для того, чтобы присоединиться к группе собак-спасателей, однако ей предстоят долгие месяцы тренировок и испытаний, прежде чем она станет полноправным членом команды. Её история, так же, как и истории Генри, спасающего людей из-под лавин в горах Британской Колумбии, ньюфаундленда Рифи, работающего в итальянской береговой охране, Рикошет — собаки-поводыря и братьев-бладхаундов Типпера и Тони, сражающимися с браконьерами в Африке, показывают, что настоящие супергерои встречаются не только среди людей.

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