Суперсобаки
Страна:
Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 29.08.2019
Режиссер:
Дэниэл Фергюсон
Актеры:
Крис Эванс
Жанр:
короткометражный, детский, семейный, документальный
Продолжительноcть:
47 мин
На протяжении многих лет в разных уголках планеты собаки помогают людям в спасательных и поисковых операциях, делая подчас невозможное. Щенок Хейла подходит по своим параметрам для того, чтобы присоединиться к группе собак-спасателей, однако ей предстоят долгие месяцы тренировок и испытаний, прежде чем она станет полноправным членом команды. Её история, так же, как и истории Генри, спасающего людей из-под лавин в горах Британской Колумбии, ньюфаундленда Рифи, работающего в итальянской береговой охране, Рикошет — собаки-поводыря и братьев-бладхаундов Типпера и Тони, сражающимися с браконьерами в Африке, показывают, что настоящие супергерои встречаются не только среди людей.
Сегодня
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 сентября, воскресенье
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 сентября, понедельник
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 сентября, вторник
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, среда
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
8 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
9 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
10 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
11 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50