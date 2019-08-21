Суперсобаки

Страна: Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 29.08.2019

Режиссер: Дэниэл Фергюсон

Актеры: Крис Эванс

Жанр: короткометражный, детский, семейный, документальный

Продолжительноcть: 47 мин

На протяжении многих лет в разных уголках планеты собаки помогают людям в спасательных и поисковых операциях, делая подчас невозможное. Щенок Хейла подходит по своим параметрам для того, чтобы присоединиться к группе собак-спасателей, однако ей предстоят долгие месяцы тренировок и испытаний, прежде чем она станет полноправным членом команды. Её история, так же, как и истории Генри, спасающего людей из-под лавин в горах Британской Колумбии, ньюфаундленда Рифи, работающего в итальянской береговой охране, Рикошет — собаки-поводыря и братьев-бладхаундов Типпера и Тони, сражающимися с браконьерами в Африке, показывают, что настоящие супергерои встречаются не только среди людей.