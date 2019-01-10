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Стекло

Стекло

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 17.01.2019
 
Режиссер:
М. Найт Шьямалан
  
Актеры:
Аня Тейлор-Джой, Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Сара Полсон, Спенсер Трит Кларк, Люк Кирби, Джейн Парк Смит
  
Жанр:
фантастика, триллер
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

Сюжет нового фильма разворачивается после финала фильма «Сплит». В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями Зверем, Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который тщательно хранит секреты Данна и Крамба.

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Сегодня
09:00 Октябрь
10:10 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Октябрь
11:00 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Стар
12:35 Алмаз Синема
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Киносити
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Азот (Новомосковск)
14:35 Синема Стар
15:00 Алмаз Синема
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 Азот (Новомосковск)
17:25 Алмаз Синема
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Синема Стар
18:10 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Киносити
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Стар
19:50 Октябрь
19:50 Алмаз Синема
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:30 Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Алмаз Синема
22:30 Октябрь
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Синема Стар
23:20 Алмаз Синема
23:30 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:00 Октябрь
10:10 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Октябрь
11:00 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Стар
12:35 Алмаз Синема
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Киносити
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Азот (Новомосковск)
14:35 Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 Алмаз Синема
15:25 Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 Азот (Новомосковск)
17:25 Алмаз Синема
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Синема Стар
18:10 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Киносити
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Стар
19:50 Октябрь
19:50 Алмаз Синема
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:30 Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Алмаз Синема
22:30 Октябрь
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Синема Стар
23:20 Алмаз Синема
23:30 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 января, суббота
09:00 Октябрь
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Октябрь
11:00 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Стар
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Киносити
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Азот (Новомосковск)
14:35 Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 Азот (Новомосковск)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Синема Стар
18:10 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Киносити
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Стар
19:50 Октябрь
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:30 Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Синема Стар
23:30 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
02:20 Киносити
20 января, воскресенье
09:00 Октябрь
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Октябрь
11:00 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Стар
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Киносити
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Азот (Новомосковск)
14:35 Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 Азот (Новомосковск)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Синема Стар
18:10 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Киносити
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Стар
19:50 Октябрь
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:30 Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Синема Стар
23:30 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
02:20 Киносити
21 января, понедельник
09:00 Октябрь
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Октябрь
11:00 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Стар
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Киносити
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Азот (Новомосковск)
14:35 Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 Азот (Новомосковск)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Синема Стар
18:10 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Киносити
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Стар
19:50 Октябрь
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:30 Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20 Синема Стар
23:30 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
22 января, вторник
09:00 Октябрь
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Октябрь
11:00 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Стар
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Киносити
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Азот (Новомосковск)
14:35 Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 Азот (Новомосковск)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Синема Стар
18:10 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Киносити
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Стар
19:50 Октябрь
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:30 Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20 Синема Стар
23:30 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Киносити
23 января, среда
09:00 Октябрь
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Октябрь
11:00 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Стар
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Киносити
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Азот (Новомосковск)
14:35 Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 Азот (Новомосковск)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Синема Стар
18:10 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Киносити
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Стар
19:50 Октябрь
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:30 Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Октябрь
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20 Синема Стар
23:30 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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