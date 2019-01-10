Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 17.01.2019

Режиссер: М. Найт Шьямалан

Актеры: Аня Тейлор-Джой, Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Сара Полсон, Спенсер Трит Кларк, Люк Кирби, Джейн Парк Смит

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительноcть: 130 мин

Сюжет нового фильма разворачивается после финала фильма «Сплит». В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями Зверем, Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который тщательно хранит секреты Данна и Крамба.