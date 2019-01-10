Стекло
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 17.01.2019
Режиссер:
М. Найт Шьямалан
Актеры:
Аня Тейлор-Джой, Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Сара Полсон, Спенсер Трит Кларк, Люк Кирби, Джейн Парк Смит
Жанр:
фантастика, триллер
Продолжительноcть:
130 мин
Сюжет нового фильма разворачивается после финала фильма «Сплит». В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями Зверем, Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который тщательно хранит секреты Данна и Крамба.
Сегодня
Завтра
19 января, суббота
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:00
|Октябрь
|11:00
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Азот (Новомосковск)
|14:35
|Синема Стар
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Октябрь
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Азот (Новомосковск)
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Синема Стар
|18:10
|Киносити
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Стар
|19:50
|Октябрь
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Стар
|20:40
|Киносити
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Киносити
|21:30
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Синема Стар
|23:30
|Октябрь
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Киносити
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|02:20
|Киносити
20 января, воскресенье
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:00
|Октябрь
|11:00
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Азот (Новомосковск)
|14:35
|Синема Стар
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Октябрь
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Азот (Новомосковск)
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Синема Стар
|18:10
|Киносити
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Стар
|19:50
|Октябрь
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Стар
|20:40
|Киносити
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Киносити
|21:30
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Синема Стар
|23:30
|Октябрь
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Киносити
|02:20
|Киносити
21 января, понедельник
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:00
|Октябрь
|11:00
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Азот (Новомосковск)
|14:35
|Синема Стар
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Октябрь
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Азот (Новомосковск)
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Синема Стар
|18:10
|Киносити
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Стар
|19:50
|Октябрь
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Киносити
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Киносити
|21:30
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:20
|Синема Стар
|23:30
|Октябрь
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Киносити
22 января, вторник
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:00
|Октябрь
|11:00
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Азот (Новомосковск)
|14:35
|Синема Стар
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Октябрь
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Азот (Новомосковск)
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Синема Стар
|18:10
|Киносити
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Стар
|19:50
|Октябрь
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Киносити
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Киносити
|21:30
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:20
|Синема Стар
|23:30
|Октябрь
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Киносити
23 января, среда
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:00
|Октябрь
|11:00
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Азот (Новомосковск)
|14:35
|Синема Стар
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Октябрь
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Азот (Новомосковск)
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Синема Стар
|18:10
|Киносити
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Стар
|19:50
|Октябрь
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Киносити
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Киносити
|21:30
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Октябрь
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:20
|Синема Стар
|23:30
|Октябрь
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
14:30
16:45
21:30
|Алмаз Синема
|
10:10
12:35
15:00
17:25
19:50
22:15
23:20
|Киносити
|
11:00
13:35
16:10
18:10
18:45
20:40
21:20
23:55
|Октябрь
|
09:00
11:00
15:25
19:50
22:30
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
13:10
14:00
15:00
15:50
16:40
17:40
18:30
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
23:50
00:40
|Синема Стар
|
12:20
14:35
17:50
19:20
20:30
23:10
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
14:30
16:45
21:30
|Алмаз Синема
|
10:10
12:35
15:00
17:25
19:50
22:15
23:20
|Киносити
|
11:00
13:35
16:10
18:10
18:45
20:40
21:20
23:55
|Октябрь
|
09:00
11:00
15:25
19:50
22:30
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
13:10
14:00
15:00
15:50
16:40
17:40
18:30
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
23:50
00:40
|Синема Стар
|
12:20
14:35
17:50
19:20
20:30
23:10
19 января, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
14:30
16:45
21:30
|Киносити
|
11:00
13:35
16:10
18:10
18:45
20:40
21:20
23:55
02:20
|Октябрь
|
09:00
11:00
15:25
19:50
22:30
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
13:10
14:00
15:00
15:50
16:40
17:40
18:30
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
23:50
00:40
|Синема Стар
|
12:20
14:35
17:50
19:20
20:30
23:10
20 января, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
14:30
16:45
21:30
|Киносити
|
11:00
13:35
16:10
18:10
18:45
20:40
21:20
23:55
02:20
|Октябрь
|
09:00
11:00
15:25
19:50
22:30
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
13:10
14:00
15:00
15:50
16:40
17:40
18:30
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
23:50
|Синема Стар
|
12:20
14:35
17:50
19:20
20:30
23:10
21 января, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
14:30
16:45
21:30
|Киносити
|
11:00
13:35
16:10
18:10
18:45
20:40
21:20
23:55
|Октябрь
|
09:00
11:00
15:25
19:50
22:30
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
13:10
14:00
15:00
15:50
16:40
17:40
18:30
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
23:50
|Синема Стар
|
12:20
14:35
17:50
19:20
23:20
22 января, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
14:30
16:45
21:30
|Киносити
|
11:00
13:35
16:10
18:10
18:45
20:40
21:20
23:55
|Октябрь
|
09:00
11:00
15:25
19:50
22:30
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
13:10
14:00
15:00
15:50
16:40
17:40
18:30
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
23:50
|Синема Стар
|
12:20
14:35
17:50
19:20
23:20
23 января, среда
|Азот (Новомосковск)
|
14:30
16:45
21:30
|Киносити
|
11:00
13:35
16:10
18:10
18:45
20:40
21:20
23:55
|Октябрь
|
09:00
11:00
15:25
19:50
22:30
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
13:10
14:00
15:00
15:50
16:40
17:40
18:30
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
23:50
|Синема Стар
|
12:20
14:35
17:50
19:20
23:20