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Сплит. Звезда на грани

Сплит. Звезда на грани

Премьера:
06.06.2024
 
Режиссер:
Ю Ен Сон
  
Актеры:
Сон Чи Ын, Пак Чи Ен, Ким Ну Ри
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Триумфальное возвращение на экран в прошлом известной актрисы под угрозой, когда она становится свидетелем несчастного случая. Однако может ли она доверять самой себе, ведь в девушке давно копится чувство соперничества и злость на весь мир.

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