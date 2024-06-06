Сплит. Звезда на грани

Премьера: 06.06.2024

Режиссер: Ю Ен Сон

Актеры: Сон Чи Ын, Пак Чи Ен, Ким Ну Ри

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Триумфальное возвращение на экран в прошлом известной актрисы под угрозой, когда она становится свидетелем несчастного случая. Однако может ли она доверять самой себе, ведь в девушке давно копится чувство соперничества и злость на весь мир.