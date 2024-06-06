Сплит. Звезда на грани
Премьера:
06.06.2024
Режиссер:
Ю Ен Сон
Актеры:
Сон Чи Ын, Пак Чи Ен, Ким Ну Ри
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
102 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Триумфальное возвращение на экран в прошлом известной актрисы под угрозой, когда она становится свидетелем несчастного случая. Однако может ли она доверять самой себе, ведь в девушке давно копится чувство соперничества и злость на весь мир.
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