Снежная Королева: Зазеркалье

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 01.01.2019

Режиссер: Алексей Цицилин, Роберт Ленс

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 87 мин

Могущественный король Хагард чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.