Снежная Королева: Зазеркалье
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 01.01.2019
Режиссер:
Алексей Цицилин, Роберт Ленс
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
87 мин
Могущественный король Хагард чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.
Сегодня
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Киносити
|14:05 3D
|ДК Белёва
|14:05 3D
|Киреевский ГДК
|14:05 3D
|Стрела (Дубна)
|14:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:05 3D
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:05 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:05 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:55
|Алмаз Синема
|15:00 3D
|Азимут (Богородицк)
|15:30 3D
|Юность (Узловая)
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:20
|Киносити
|18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55
|Киносити
Завтра
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Киносити
|14:05 3D
|ДК Белёва
|14:05 3D
|Киреевский ГДК
|14:05 3D
|Стрела (Дубна)
|14:05 3D
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:05 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:05 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:05 3D
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|14:05 3D
|Юность (Узловая)
|14:25 3D
|Азимут (Богородицк)
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55
|Киносити
3 января, четверг
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35 3D
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:35 3D
|Стрела (Дубна)
|11:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|ДК Белёва
|15:55
|Алмаз Синема
4 января, пятница
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35 3D
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:35 3D
|Стрела (Дубна)
|11:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:35
|Киреевский ГДК
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|ДК Белёва
|15:55
|Алмаз Синема
5 января, суббота
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35
|Киреевский ГДК
|11:35 3D
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:35 3D
|Стрела (Дубна)
|11:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:35
|ДК Белёва
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Алмаз Синема
6 января, воскресенье
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35
|Киреевский ГДК
|11:35 3D
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:35 3D
|Стрела (Дубна)
|11:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|ДК Белёва
|15:55
|Алмаз Синема
7 января, понедельник
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35
|Киреевский ГДК
|11:35 3D
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:35 3D
|Стрела (Дубна)
|11:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:35 3D
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Алмаз Синема
8 января, вторник
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35
|Киреевский ГДК
|11:35 3D
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|11:35 3D
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:35 3D
|Стрела (Дубна)
|11:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|ДК Белёва
9 января, среда
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35
|Киреевский ГДК
|11:35 3D
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:35 3D
|Стрела (Дубна)
|11:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|ДК Белёва
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 15:00
|Алмаз Синема
|
14:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 14:05
|ДК Белёва
|
3D 14:05
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 14:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:05
|Киносити
|
13:45
17:20
20:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 14:05
|Киреевский ГДК
|
3D 14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
16:35
18:35
|Стрела (Дубна)
|
3D 14:05
|Юность (Узловая)
|
3D 15:30
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 14:25
|Алмаз Синема
|
17:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 14:05
|ДК Белёва
|
3D 14:05
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 14:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 14:05
|Киносити
|
10:10
13:45
17:20
20:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 14:05
|Киреевский ГДК
|
3D 14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
15:35
17:35
|Стрела (Дубна)
|
3D 14:05
|Юность (Узловая)
|
3D 14:05
3 января, четверг
|Алмаз Синема
|
15:55
|ДК Белёва
|
14:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 11:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:35
|Стрела (Дубна)
|
3D 11:35
4 января, пятница
|Алмаз Синема
|
15:55
|ДК Белёва
|
14:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 11:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 11:35
|Киреевский ГДК
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:35
|Стрела (Дубна)
|
3D 11:35
5 января, суббота
|Алмаз Синема
|
15:55
|ДК Белёва
|
11:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 11:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 11:35
|Киреевский ГДК
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:35
|Стрела (Дубна)
|
3D 11:35
6 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:55
|ДК Белёва
|
14:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 11:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 11:35
|Киреевский ГДК
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:35
|Стрела (Дубна)
|
3D 11:35
7 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:55
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 11:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 11:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 11:35
|Киреевский ГДК
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:35
|Стрела (Дубна)
|
3D 11:35
8 января, вторник
|ДК Белёва
|
14:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 11:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 11:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 11:35
|Киреевский ГДК
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:35
|Стрела (Дубна)
|
3D 11:35
9 января, среда
|ДК Белёва
|
14:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 11:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 11:35
|Киреевский ГДК
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:35
|Стрела (Дубна)
|
3D 11:35