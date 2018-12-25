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Снежная Королева: Зазеркалье

Снежная Королева: Зазеркалье

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 01.01.2019
 
Режиссер:
Алексей Цицилин, Роберт Ленс
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

Могущественный король Хагард чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.

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Сегодня
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Киносити
14:05 3D ДК Белёва
14:05 3D Киреевский ГДК
14:05 3D Стрела (Дубна)
14:05 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:05 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:05 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:55 Алмаз Синема
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:30 3D Юность (Узловая)
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Киносити
18:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 Киносити
Завтра
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Киносити
14:05 3D ДК Белёва
14:05 3D Киреевский ГДК
14:05 3D Стрела (Дубна)
14:05 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:05 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:05 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
14:05 3D Юность (Узловая)
14:25 3D Азимут (Богородицк)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Алмаз Синема
17:20 Киносити
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 Киносити
3 января, четверг
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:35 3D Стрела (Дубна)
11:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 ДК Белёва
15:55 Алмаз Синема
4 января, пятница
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:35 3D Стрела (Дубна)
11:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
11:35 Киреевский ГДК
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 ДК Белёва
15:55 Алмаз Синема
5 января, суббота
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Киреевский ГДК
11:35 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:35 3D Стрела (Дубна)
11:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
11:35 ДК Белёва
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Алмаз Синема
6 января, воскресенье
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Киреевский ГДК
11:35 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:35 3D Стрела (Дубна)
11:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 ДК Белёва
15:55 Алмаз Синема
7 января, понедельник
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Киреевский ГДК
11:35 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:35 3D Стрела (Дубна)
11:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
11:35 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Алмаз Синема
8 января, вторник
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Киреевский ГДК
11:35 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
11:35 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:35 3D Стрела (Дубна)
11:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 ДК Белёва
9 января, среда
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Киреевский ГДК
11:35 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:35 3D Стрела (Дубна)
11:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 ДК Белёва
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