Секса не будет!!!

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 24.05.2018

Режиссер: Кэй Кэннон

Актеры: Джон Сина, Лесли Манн, Кэтрин Ньютон, Айк Баринхолц, Рамона Янг, Джеральдин Висванатхан, Майлз Гатри Роббинс, Грэм Филлипс, Колтон Данн, Гидеон Адлон

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 102 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,26

У трех подруг грандиозные планы на выпускной. Случайно об этом узнав, их родители решают во что бы то ни стало предотвратить непоправимое.