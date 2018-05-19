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Секса не будет!!!

Секса не будет!!!

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.05.2018
 
Режиссер:
Кэй Кэннон
  
Актеры:
Джон Сина, Лесли Манн, Кэтрин Ньютон, Айк Баринхолц, Рамона Янг, Джеральдин Висванатхан, Майлз Гатри Роббинс, Грэм Филлипс, Колтон Данн, Гидеон Адлон
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
102 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,26
          
 

У трех подруг грандиозные планы на выпускной. Случайно об этом узнав, их родители решают во что бы то ни стало предотвратить непоправимое.

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