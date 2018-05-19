Секса не будет!!!
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 24.05.2018
Режиссер:
Кэй Кэннон
Актеры:
Джон Сина, Лесли Манн, Кэтрин Ньютон, Айк Баринхолц, Рамона Янг, Джеральдин Висванатхан, Майлз Гатри Роббинс, Грэм Филлипс, Колтон Данн, Гидеон Адлон
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
102 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,26
У трех подруг грандиозные планы на выпускной. Случайно об этом узнав, их родители решают во что бы то ни стало предотвратить непоправимое.
26 мая, суббота
|12:05
|Киносити
|17:40
|Киносити
|19:45
|Киносити
|22:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
|02:05
|Киносити
27 мая, воскресенье
|12:05
|Киносити
|17:40
|Киносити
|19:45
|Киносити
|22:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
|02:05
|Киносити
31 мая, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
12:05
17:40
19:45
22:00
Завтра
|Киносити
|
12:05
17:40
19:45
22:00
00:00
26 мая, суббота
|Киносити
|
12:05
17:40
19:45
22:00
00:00
02:05
27 мая, воскресенье
|Киносити
|
12:05
17:40
19:45
22:00
00:00
02:05
28 мая, понедельник
|Киносити
|
12:05
17:40
19:45
22:00
00:00
29 мая, вторник
|Киносити
|
12:05
17:40
19:45
22:00
00:00
30 мая, среда
|Киносити
|
12:05
17:40
19:45
22:00
00:00
31 мая, четверг
|Киносити
|
00:00