Санта и компания
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 14.12.2017
Режиссер:
Ален Шаба
Актеры:
Ален Шаба, Одри Тоту, Пио Мармай, Голшифте Фарахани, Бруно Санчес, Грегуар Людиг, Давид Марсе, Марк Гроси
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
95 мин
Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема — никто не признает в н?ем самого главного в мире волшебника...
Сегодня
|14:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|14:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
16 декабря, суббота
|14:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
17 декабря, воскресенье
|14:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
18 декабря, понедельник
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 декабря, вторник
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:55
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:00
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:55
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:00
16 декабря, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:55
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:00
17 декабря, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:55
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:00
18 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:00
19 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:00