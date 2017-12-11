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Санта и компания

Санта и компания

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.12.2017
 
Режиссер:
Ален Шаба
  
Актеры:
Ален Шаба, Одри Тоту, Пио Мармай, Голшифте Фарахани, Бруно Санчес, Грегуар Людиг, Давид Марсе, Марк Гроси
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

 

Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема — никто не признает в н?ем самого главного в мире волшебника...

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