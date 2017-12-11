Санта и компания

Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 14.12.2017

Режиссер: Ален Шаба

Актеры: Ален Шаба, Одри Тоту, Пио Мармай, Голшифте Фарахани, Бруно Санчес, Грегуар Людиг, Давид Марсе, Марк Гроси

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 95 мин

Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема — никто не признает в н?ем самого главного в мире волшебника...