Простая просьба
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 20.09.2018
Режиссер:
Пол Фиг
Актеры:
Блейк Лайвли, Анна Кендрик, Руперт Френд, Генри Голдинг, Линда Карделлини, Джин Смарт, Эрик Джонсон, Эндрю Рэннеллс, Сара Бэйкер, Синди Дэй
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
118 мин
Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает... Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.
Сегодня
|14:40
|Алмаз Синема
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|18:55
|Алмаз Синема
|21:50
|Алмаз Синема
Завтра
|14:40
|Алмаз Синема
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|18:55
|Алмаз Синема
|21:50
|Алмаз Синема
22 сентября, суббота
|14:40
|Алмаз Синема
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|18:55
|Алмаз Синема
|21:50
|Алмаз Синема
23 сентября, воскресенье
|14:40
|Алмаз Синема
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|18:55
|Алмаз Синема
|21:50
|Алмаз Синема
24 сентября, понедельник
|14:40
|Алмаз Синема
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|18:55
|Алмаз Синема
|21:50
|Алмаз Синема
25 сентября, вторник
|14:40
|Алмаз Синема
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|18:55
|Алмаз Синема
|21:50
|Алмаз Синема
26 сентября, среда
|14:40
|Алмаз Синема
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|18:55
|Алмаз Синема
|21:50
|Алмаз Синема
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
16:00
|Алмаз Синема
|
14:40
18:55
21:50
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
16:00
|Алмаз Синема
|
14:40
18:55
21:50
22 сентября, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
16:00
|Алмаз Синема
|
14:40
18:55
21:50
23 сентября, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
16:00
|Алмаз Синема
|
14:40
18:55
21:50
24 сентября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
16:00
|Алмаз Синема
|
14:40
18:55
21:50
25 сентября, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
16:00
|Алмаз Синема
|
14:40
18:55
21:50
26 сентября, среда
|Азот (Новомосковск)
|
16:00
|Алмаз Синема
|
14:40
18:55
21:50