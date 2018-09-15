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Простая просьба

Простая просьба

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 20.09.2018
 
Режиссер:
Пол Фиг
  
Актеры:
Блейк Лайвли, Анна Кендрик, Руперт Френд, Генри Голдинг, Линда Карделлини, Джин Смарт, Эрик Джонсон, Эндрю Рэннеллс, Сара Бэйкер, Синди Дэй
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
118 мин
  

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает... Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

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