Простая просьба

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 20.09.2018

Режиссер: Пол Фиг

Актеры: Блейк Лайвли, Анна Кендрик, Руперт Френд, Генри Голдинг, Линда Карделлини, Джин Смарт, Эрик Джонсон, Эндрю Рэннеллс, Сара Бэйкер, Синди Дэй

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 118 мин

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает... Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.