Прощай
Военный приключенческий фильм, 1966. Реж. Г. Поженян, 83 мин.
Весна 1944 г. Фашисты ещё в Севастополе, там идут ожесточенные бои. А в освобожденной Ялте стоят мирные дни, и кажется, что война ушла из этой жизни, что она далеко и не опасна. Но для моряков дивизиона торпедных катеров, базирующихся в Ялте и ежедневно совершающих вылазки в сторону Севастополя, это были суровые дни. Многие из них героически погибли, выполняя ответственные боевые задания.
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21 июня, четверг
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17:00
22 июня, пятница
|Майский
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17:00