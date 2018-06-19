Военный приключенческий фильм, 1966. Реж. Г. Поженян, 83 мин.

Весна 1944 г. Фашисты ещё в Севастополе, там идут ожесточенные бои. А в освобожденной Ялте стоят мирные дни, и кажется, что война ушла из этой жизни, что она далеко и не опасна. Но для моряков дивизиона торпедных катеров, базирующихся в Ялте и ежедневно совершающих вылазки в сторону Севастополя, это были суровые дни. Многие из них героически погибли, выполняя ответственные боевые задания.