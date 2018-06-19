афиша
афиша
Регистрация
Прощай

Прощай

Военный приключенческий фильм, 1966. Реж. Г. Поженян, 83 мин.

Весна 1944 г. Фашисты ещё в Севастополе, там идут ожесточенные бои. А в освобожденной Ялте стоят мирные дни, и кажется, что война ушла из этой жизни, что она далеко и не опасна. Но для моряков дивизиона торпедных катеров, базирующихся в Ялте и ежедневно совершающих вылазки в сторону Севастополя, это были суровые дни. Многие из них героически погибли, выполняя ответственные боевые задания.

Купить билет
Сегодня
17:00 Майский
Завтра
17:00 Майский
21 июня, четверг
17:00 Майский
22 июня, пятница
17:00 Майский
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.