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Проклятие монахини

Проклятие монахини

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 20.09.2018
 
Режиссер:
Корин Харди
  
Актеры:
Шарлотта Хоуп, Таисса Фармига, Бонни Ааронс, Демиан Бишир, Джонатан Койн, Марк Стегер, Лили Бордан, Ингрид Бису, Аугуст Матуро, Сандра Роско
  
Жанр:
триллер, ужасы
  
Продолжительноcть:
105 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,31
          
 

Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

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