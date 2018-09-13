Проклятие монахини

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 20.09.2018

Режиссер: Корин Харди

Актеры: Шарлотта Хоуп, Таисса Фармига, Бонни Ааронс, Демиан Бишир, Джонатан Койн, Марк Стегер, Лили Бордан, Ингрид Бису, Аугуст Матуро, Сандра Роско

Жанр: триллер, ужасы

Продолжительноcть: 105 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,31

Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.