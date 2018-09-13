Проклятие монахини
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 20.09.2018
Режиссер:
Корин Харди
Актеры:
Шарлотта Хоуп, Таисса Фармига, Бонни Ааронс, Демиан Бишир, Джонатан Койн, Марк Стегер, Лили Бордан, Ингрид Бису, Аугуст Матуро, Сандра Роско
Жанр:
триллер, ужасы
Продолжительноcть:
105 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,31
Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.
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22 сентября, суббота
23 сентября, воскресенье
24 сентября, понедельник
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:20
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|10:50
|Киносити
|11:00
|Октябрь
|13:00
|Октябрь
|13:00
|Киносити
|13:40
|Алмаз Синема
|14:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:15
|Азот (Новомосковск)
|14:30
|Синема Стар
|15:10
|Киносити
|15:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|15:20
|Стрела (Дубна)
|15:20
|Киреевский ГДК
|16:15
|Алмаз Синема
|16:30
|Киносити
|16:45
|Октябрь
|17:20
|Киносити
|17:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:00
|Азот (Новомосковск)
|18:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|18:50
|Стрела (Дубна)
|18:50
|Киреевский ГДК
|19:10
|Синема Стар
|19:30
|Октябрь
|19:30
|Киносити
|19:45
|Азот (Новомосковск)
|19:55
|Алмаз Синема
|20:20
|Киносити
|21:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:30
|Октябрь
|21:40
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
|23:20
|Алмаз Синема
|23:30
|Октябрь
|23:45
|Октябрь
|23:50
|Киносити
|00:05
|Октябрь
25 сентября, вторник
26 сентября, среда
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
14:15
18:00
19:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
16:15
19:55
23:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:00
17:30
21:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:00
15:20
18:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
15:20
18:50
|Киносити
|
10:30
10:50
13:00
15:10
16:30
17:20
19:30
20:20
21:40
23:50
|Киреевский ГДК
|
10:00
15:20
18:50
|Октябрь
|
09:00
11:00
13:00
16:45
19:30
21:30
23:30
23:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
14:00
17:30
21:20
|Синема Стар
|
10:20
14:30
19:10
22:25
|Стрела (Дубна)
|
10:00
15:20
18:50
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
14:15
18:00
19:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
16:15
19:55
23:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
12:00
17:20
21:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
15:45
19:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:30
15:45
19:15
|Киносити
|
10:30
10:50
13:00
15:10
16:30
17:20
19:30
20:20
21:40
23:50
|Киреевский ГДК
|
10:30
15:45
19:15
|Октябрь
|
09:00
11:00
13:00
16:45
19:30
21:30
23:30
23:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
12:00
17:20
21:10
|Синема Стар
|
10:20
14:30
19:10
22:25
00:00
|Стрела (Дубна)
|
10:30
15:45
19:15
22 сентября, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
14:15
18:00
19:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
16:15
19:55
23:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:55
15:25
21:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
14:00
19:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:50
14:20
19:35
|Киносити
|
10:30
10:50
13:00
15:10
16:30
17:20
19:30
20:20
21:40
23:50
01:00
|Киреевский ГДК
|
10:50
14:20
19:35
|Октябрь
|
09:00
11:00
13:00
16:45
19:30
21:30
23:30
23:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
11:55
15:25
21:20
|Синема Стар
|
10:20
14:40
19:20
22:30
00:00
|Стрела (Дубна)
|
10:50
14:20
19:35
23 сентября, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
14:15
18:00
19:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
16:15
19:55
23:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:55
15:25
21:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
14:00
19:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:50
14:20
19:35
|Киносити
|
10:30
10:50
13:00
15:10
16:30
17:20
19:30
20:20
21:40
23:50
01:00
|Киреевский ГДК
|
10:50
14:20
19:35
|Октябрь
|
09:00
11:00
13:00
16:45
19:30
21:30
23:30
23:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
11:55
15:25
21:20
|Синема Стар
|
10:20
14:40
19:20
22:30
00:10
|Стрела (Дубна)
|
10:50
14:20
19:35
24 сентября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
14:15
18:00
19:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
16:15
19:55
23:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:00
17:30
21:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:00
15:20
18:50
|Киносити
|
10:30
10:50
13:00
15:10
16:30
17:20
19:30
20:20
21:40
23:50
|Киреевский ГДК
|
10:00
15:20
18:50
|Октябрь
|
09:00
11:00
13:00
16:45
19:30
21:30
23:30
23:45
00:05
|Синема Стар
|
10:20
14:30
19:10
22:25
|Стрела (Дубна)
|
10:00
15:20
18:50
25 сентября, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
14:15
18:00
19:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
16:15
19:55
23:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
12:00
17:20
21:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
15:45
19:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:30
15:45
19:15
|Киносити
|
10:30
10:50
13:00
15:10
16:30
17:20
19:30
20:20
21:40
23:50
|Киреевский ГДК
|
10:30
15:45
19:15
|Октябрь
|
09:00
11:00
13:00
16:45
19:30
21:30
23:30
23:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
12:00
17:20
21:10
|Синема Стар
|
10:20
14:30
19:10
22:25
|Стрела (Дубна)
|
10:30
15:45
19:15
26 сентября, среда
|Азот (Новомосковск)
|
14:15
18:00
19:45
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
16:15
19:55
23:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:00
17:30
21:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:00
15:20
18:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
15:20
18:50
|Киносити
|
10:30
10:50
13:00
15:10
16:30
17:20
19:30
20:20
21:40
23:50
|Киреевский ГДК
|
10:00
15:20
18:50
|Октябрь
|
09:00
11:00
13:00
16:45
19:30
21:30
23:30
23:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
14:00
17:30
21:20
|Синема Стар
|
10:20
14:30
19:10
22:25
|Стрела (Дубна)
|
10:00
15:20
18:50