Потерянное звено
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 04.04.2019
Режиссер:
Крис Батлер
Актеры:
Зои Салдана, Хью Джекман, Тимоти Олифант, Эмма Томпсон, Мэтт Лукас, Амрита Ачария, Зак Галифианакис, Стивен Фрай, Дэвид Уоллиамс
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
95 мин
Бесстрашный натуралист и исследователь Лайонел Фрост поставил перед собой задачу рассказать миру о существовании разных созданий, о которых говорят только в легендах. Его новым открытием становится Линк, так называемое «недостающее звено», связывающее человечество с его предками по эволюционной лестнице.
Сегодня
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|12:40
|Синема Стар
|13:40
|Алмаз Синема
|14:00
|Киносити
|15:55
|Киносити
|17:00
|Синема Стар
|17:35 3D
|Алмаз Синема
|17:55
|Киносити
|19:55
|Киносити
Завтра
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|12:40
|Синема Стар
|13:40
|Алмаз Синема
|14:00
|Киносити
|15:55
|Киносити
|17:00
|Синема Стар
|17:35 3D
|Алмаз Синема
|17:55
|Киносити
|19:55
|Киносити
6 апреля, суббота
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|12:40
|Синема Стар
|13:40
|Алмаз Синема
|14:00
|Киносити
|15:55
|Киносити
|17:00
|Синема Стар
|17:35 3D
|Алмаз Синема
|17:55
|Киносити
|19:55
|Киносити
7 апреля, воскресенье
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|12:40
|Синема Стар
|13:40
|Алмаз Синема
|14:00
|Киносити
|15:55
|Киносити
|17:00
|Синема Стар
|17:35 3D
|Алмаз Синема
|17:55
|Киносити
|19:55
|Киносити
8 апреля, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|12:40
|Синема Стар
|13:40
|Алмаз Синема
|14:00
|Киносити
|15:55
|Киносити
|17:00
|Синема Стар
|17:35 3D
|Алмаз Синема
|17:55
|Киносити
|19:55
|Киносити
9 апреля, вторник
|10:10
|Киносити
|12:40
|Синема Стар
|14:00
|Киносити
|15:55
|Киносити
|17:00
|Синема Стар
|17:55
|Киносити
|19:55
|Киносити
10 апреля, среда
|10:10
|Киносити
|12:40
|Синема Стар
|14:00
|Киносити
|15:55
|Киносити
|17:00
|Синема Стар
|17:55
|Киносити
|19:55
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
3D 17:35
|Киносити
|
10:10
14:00
15:55
17:55
19:55
|Синема Стар
|
12:40
17:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
3D 17:35
|Киносити
|
10:10
14:00
15:55
17:55
19:55
|Синема Стар
|
12:40
17:00
6 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
3D 17:35
|Киносити
|
10:10
14:00
15:55
17:55
19:55
|Синема Стар
|
12:40
17:00
7 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
3D 17:35
|Киносити
|
10:10
14:00
15:55
17:55
19:55
|Синема Стар
|
12:40
17:00
8 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:20
13:40
3D 17:35
|Киносити
|
10:10
14:00
15:55
17:55
19:55
|Синема Стар
|
12:40
17:00
9 апреля, вторник
|Киносити
|
10:10
14:00
15:55
17:55
19:55
|Синема Стар
|
12:40
17:00
10 апреля, среда
|Киносити
|
10:10
14:00
15:55
17:55
19:55
|Синема Стар
|
12:40
17:00