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Потерянное звено

Потерянное звено

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 04.04.2019
 
Режиссер:
Крис Батлер
  
Актеры:
Зои Салдана, Хью Джекман, Тимоти Олифант, Эмма Томпсон, Мэтт Лукас, Амрита Ачария, Зак Галифианакис, Стивен Фрай, Дэвид Уоллиамс
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Бесстрашный натуралист и исследователь Лайонел Фрост поставил перед собой задачу рассказать миру о существовании разных созданий, о которых говорят только в легендах. Его новым открытием становится Линк, так называемое «недостающее звено», связывающее человечество с его предками по эволюционной лестнице.

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