Потерянное звено

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 04.04.2019

Режиссер: Крис Батлер

Актеры: Зои Салдана, Хью Джекман, Тимоти Олифант, Эмма Томпсон, Мэтт Лукас, Амрита Ачария, Зак Галифианакис, Стивен Фрай, Дэвид Уоллиамс

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 95 мин

Бесстрашный натуралист и исследователь Лайонел Фрост поставил перед собой задачу рассказать миру о существовании разных созданий, о которых говорят только в легендах. Его новым открытием становится Линк, так называемое «недостающее звено», связывающее человечество с его предками по эволюционной лестнице.