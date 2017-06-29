Полосатый рейс
Страна:
СССР, 1961
Режиссер:
Владимир Фетин
Актеры:
Алексей Грибов, Иван Дмитриев, Маргарита Назарова, Евгений Леонов, Алексей Смирнов, Николай Трофимов, Константин Константиновский
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
83 мин
На советский теплоход погрузили опасный груз — тигров и львов, а сопровождать приставили буфетчика… Во время плавания маленькая обезьянка, подаренная капитану, открывает клетки. Хищники выходят на свободу, вся команда в ужасе разбегается. И только племяннице капитана удается спасти положение, укротив диких зверей…
Сегодня
|16:00
|Майский
Завтра
|18:00
|Майский
11 июля, вторник
|17:00
|Майский
12 июля, среда
|17:00
|Майский
13 июля, четверг
|17:00
|Майский
14 июля, пятница
|17:00
|Майский