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Полосатый рейс

Полосатый рейс

Страна:
СССР, 1961
 
 
Режиссер:
Владимир Фетин
 
Актеры:
Алексей Грибов, Иван Дмитриев, Маргарита Назарова, Евгений Леонов, Алексей Смирнов, Николай Трофимов, Константин Константиновский
 
Жанр:
комедия
 
Продолжительноcть:
83 мин
 
 

 

На советский теплоход погрузили опасный груз — тигров и львов, а сопровождать приставили буфетчика… Во время плавания маленькая обезьянка, подаренная капитану, открывает клетки. Хищники выходят на свободу, вся команда в ужасе разбегается. И только племяннице капитана удается спасти положение, укротив диких зверей…

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