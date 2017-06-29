Полосатый рейс

Страна: СССР, 1961

Режиссер: Владимир Фетин

Актеры: Алексей Грибов, Иван Дмитриев, Маргарита Назарова, Евгений Леонов, Алексей Смирнов, Николай Трофимов, Константин Константиновский

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 83 мин

На советский теплоход погрузили опасный груз — тигров и львов, а сопровождать приставили буфетчика… Во время плавания маленькая обезьянка, подаренная капитану, открывает клетки. Хищники выходят на свободу, вся команда в ужасе разбегается. И только племяннице капитана удается спасти положение, укротив диких зверей…