Полночное солнце

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 22.03.2018

Режиссер: Скотт Спир

Актеры: Белла Торн, Патрик Шварценеггер, Роб Риггл, Куинн Шепард, Кен Тремблетт, Джен Гриффин, Николас Кумбе, Тиера Сковбай, Пол МакДжиллион

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 91 мин

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет свои красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться во мраке: ее нежная кожа не выносит дневного света. Но однажды в полночь она встречает Чарли, веселого парня с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной девушки. И теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства…