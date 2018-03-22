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Полночное солнце

Полночное солнце

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.03.2018
 
Режиссер:
Скотт Спир
  
Актеры:
Белла Торн, Патрик Шварценеггер, Роб Риггл, Куинн Шепард, Кен Тремблетт, Джен Гриффин, Николас Кумбе, Тиера Сковбай, Пол МакДжиллион
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

 

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет свои красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться во мраке: ее нежная кожа не выносит дневного света. Но однажды в полночь она встречает Чарли, веселого парня с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной девушки. И теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства…

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