Полночное солнце
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 22.03.2018
Режиссер:
Скотт Спир
Актеры:
Белла Торн, Патрик Шварценеггер, Роб Риггл, Куинн Шепард, Кен Тремблетт, Джен Гриффин, Николас Кумбе, Тиера Сковбай, Пол МакДжиллион
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
91 мин
Ночами 17-летняя Кэти сочиняет свои красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться во мраке: ее нежная кожа не выносит дневного света. Но однажды в полночь она встречает Чарли, веселого парня с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной девушки. И теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства…
Сегодня
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:15
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:50
|Киносити
Завтра
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:15
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:50
|Киносити
25 марта, воскресенье
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:15
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:50
|Киносити
26 марта, понедельник
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:15
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Киносити
27 марта, вторник
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:15
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Киносити
28 марта, среда
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:15
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Киносити
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Киносити
|
18:15
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
19:00
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Киносити
|
18:15
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
19:00
25 марта, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Киносити
|
18:15
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
19:00
26 марта, понедельник
|Киносити
|
18:15
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
19:00
27 марта, вторник
|Киносити
|
18:15
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
19:00
28 марта, среда
|Киносити
|
18:15
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
19:00