Погружение
Страна:
Германия, США, Франция, Испания, 2017
Премьера:
в РФ 01.03.2018
Режиссер:
Вим Вендерс
Актеры:
Джеймс МакЭвой, Алисия Викандер, Александр Сиддиг, Селин Джонс, Реда Катеб, Клементин Баэрт, Жюльен Буаниш, Лоик Корбери
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
111 мин
Бюджет:
$15 000 000,00
Драма о двух влюбленных, разделенных тысячами миль и смотрящих в лицо смерти: разведчик Джеймс томится в плену у сомалийских боевиков, а ученая Даниэль исследует в батискафе опаснейшие глубины океана. Воспоминания о совместном счастье одинаково утешают обоих героев.
Сегодня
|18:50
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Завтра
|18:50
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3 марта, суббота
|18:50
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4 марта, воскресенье
|18:50
|Киносити
5 марта, понедельник
|18:40
|Киносити
6 марта, вторник
|18:40
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7 марта, среда
|18:40
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