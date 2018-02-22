Погружение

Страна: Германия, США, Франция, Испания, 2017

Премьера: в РФ 01.03.2018

Режиссер: Вим Вендерс

Актеры: Джеймс МакЭвой, Алисия Викандер, Александр Сиддиг, Селин Джонс, Реда Катеб, Клементин Баэрт, Жюльен Буаниш, Лоик Корбери

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 111 мин

Бюджет: $15 000 000,00

Драма о двух влюбленных, разделенных тысячами миль и смотрящих в лицо смерти: разведчик Джеймс томится в плену у сомалийских боевиков, а ученая Даниэль исследует в батискафе опаснейшие глубины океана. Воспоминания о совместном счастье одинаково утешают обоих героев.