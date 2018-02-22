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Погружение

Погружение

Страна:
Германия, США, Франция, Испания, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.03.2018
 
Режиссер:
Вим Вендерс
  
Актеры:
Джеймс МакЭвой, Алисия Викандер, Александр Сиддиг, Селин Джонс, Реда Катеб, Клементин Баэрт, Жюльен Буаниш, Лоик Корбери
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
111 мин
  
Бюджет:
$15 000 000,00
  

Драма о двух влюбленных, разделенных тысячами миль и смотрящих в лицо смерти: разведчик Джеймс томится в плену у сомалийских боевиков, а ученая Даниэль исследует в батискафе опаснейшие глубины океана. Воспоминания о совместном счастье одинаково утешают обоих героев.

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Сегодня
18:50 Киносити
Завтра
18:50 Киносити
3 марта, суббота
18:50 Киносити
4 марта, воскресенье
18:50 Киносити
5 марта, понедельник
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6 марта, вторник
18:40 Киносити
7 марта, среда
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