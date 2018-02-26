Поднять якоря!
Страна:
Норвегия, 2017
Премьера:
в РФ 01.03.2018
Режиссер:
Симен Альсвик
Актеры:
Мари Блокхус, Андерз Эйде, Маркус Гуннарсен, Мартинус Гуннарсен, Свейн Роджер Карлсен, Магнус Креппер, Рави, Эспен Сандвик
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
74 мин
Спасательный катерок Элиас работает в небольшой бухте. Однажды во время шторма он слышит сигнал о помощи и выручает из беды корабль, идущий в крупный международный порт. После этого случая Элис становится настоящим героем и его приглашают работать спасателем в этот порт. Всё это очень льстит самолюбию Элиаса, но легко ли ему будет оставить друзей, к которым он так привык? Вдобавок ко всему работа на новом месте гораздо опасней, ведь неподалеку орудует шайка контрабандистов. Сумеет ли Элиас справиться со всем этим?
Сегодня
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 марта, воскресенье
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 марта, понедельник
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 марта, вторник
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 марта, среда
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
4 марта, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
5 марта, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
6 марта, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
7 марта, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30