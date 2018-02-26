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Поднять якоря!

Поднять якоря!

Страна:
Норвегия, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.03.2018
 
Режиссер:
Симен Альсвик
  
Актеры:
Мари Блокхус, Андерз Эйде, Маркус Гуннарсен, Мартинус Гуннарсен, Свейн Роджер Карлсен, Магнус Креппер, Рави, Эспен Сандвик
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
74 мин
  

Спасательный катерок Элиас работает в небольшой бухте. Однажды во время шторма он слышит сигнал о помощи и выручает из беды корабль, идущий в крупный международный порт. После этого случая Элис становится настоящим героем и его приглашают работать спасателем в этот порт. Всё это очень льстит самолюбию Элиаса, но легко ли ему будет оставить друзей, к которым он так привык? Вдобавок ко всему работа на новом месте гораздо опасней, ведь неподалеку орудует шайка контрабандистов. Сумеет ли Элиас справиться со всем этим?

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