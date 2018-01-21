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Побег из Рио

Побег из Рио

Страна:
Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 25.01.2018
 
Режиссер:
Патрик Милле
 
Актеры:
Ванесса Гуид, Элисон Вилер, Марго Бансийон, Патрик Милле, Чико Диаз, Жозеф Малерба, Кристин Ситти, Ингра Либерату
 
Жанр:
драма, приключения
 
Продолжительноcть:
95 мин
 

 

Три девушки прилетели на роскошную свадьбу к подруге детства в один из самых завораживающих и опасных мегаполисов мира — в Рио-де-Жанейро — город самых безбашенных вечеринок, ярких карнавалов и пугающих трущоб. За тысячи километров от дома они мечтают всласть оторваться, а быть может — и встретить любовь! Нацелившись на веселые и беззаботные каникулы, они даже не догадываются, каким диким, отвязным и рискованным приключением обернется эта поездка. Девочки хотят отжечь. А придется еще и выжить!

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