Побег из Рио

Страна: Франция, 2016

Премьера: в РФ 25.01.2018

Режиссер: Патрик Милле

Актеры: Ванесса Гуид, Элисон Вилер, Марго Бансийон, Патрик Милле, Чико Диаз, Жозеф Малерба, Кристин Ситти, Ингра Либерату

Жанр: драма, приключения

Продолжительноcть: 95 мин

Три девушки прилетели на роскошную свадьбу к подруге детства в один из самых завораживающих и опасных мегаполисов мира — в Рио-де-Жанейро — город самых безбашенных вечеринок, ярких карнавалов и пугающих трущоб. За тысячи километров от дома они мечтают всласть оторваться, а быть может — и встретить любовь! Нацелившись на веселые и беззаботные каникулы, они даже не догадываются, каким диким, отвязным и рискованным приключением обернется эта поездка. Девочки хотят отжечь. А придется еще и выжить!