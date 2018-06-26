План побега 2

Страна: Китай, США, 2018

Премьера: в РФ 28.06.2018

Режиссер: Стивен С. Миллер

Актеры: Джейми Кинг, Дэйв Батиста, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Уэс Чэтэм, Джесси Меткалф, Лидия Халл, Байли Каррен, Эшли Кусато, Винсент Янг

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 93 мин

Бюджет: $20 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 4,34

Рэй Бреслин управляет элитной командой специалистов по безопасности, обученных искусству побега из самых непроницаемых тюрем в мире. Когда его доверенного оперативника, Шу Рена, похищают и помещают в самую сложную тюрьму из когда-либо построенных, полностью компьютеризованную, с постоянно меняющейся формой, Рэй решает разыскать его с помощью своих бывших друзей.