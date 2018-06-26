План побега 2
Страна:
Китай, США, 2018
Премьера:
в РФ 28.06.2018
Режиссер:
Стивен С. Миллер
Актеры:
Джейми Кинг, Дэйв Батиста, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Уэс Чэтэм, Джесси Меткалф, Лидия Халл, Байли Каррен, Эшли Кусато, Винсент Янг
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
93 мин
Бюджет:
$20 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
4,34
Рэй Бреслин управляет элитной командой специалистов по безопасности, обученных искусству побега из самых непроницаемых тюрем в мире. Когда его доверенного оперативника, Шу Рена, похищают и помещают в самую сложную тюрьму из когда-либо построенных, полностью компьютеризованную, с постоянно меняющейся формой, Рэй решает разыскать его с помощью своих бывших друзей.
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