Огонь, вода и медные трубы
Страна:
СССР, 1967
Режиссер:
Александр Роу
Актеры:
Наталья Седых, Алексей Катышев, Георгий Милляр, Вера Алтайская, Александр Хвыля, Анатолий Кубацкий, Алексей Смирнов, Михаил Пуговкин
Жанр:
сказка
Продолжительноcть:
86 мин
Герой фильма Вася отправился в лес, чтобы жечь уголь. И там, на полянке, ему повстречалась Алёнушка, которая пасла свою козочку Белочку. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда, но слуги Кащея Бессмертного похитили девушку прямо на глазах у Васи. В поисках возлюбленной Вася в буквальном смысле проходит сквозь огонь и воду. Но труднее всего устоять перед «медными трубами» — перед сверкающим сиянием славы.
25 июля, вторник
|15:00
|Майский
26 июля, среда
|15:00
|Майский
27 июля, четверг
|15:00
|Майский
28 июля, пятница
|15:00
|Майский