Огонь, вода и медные трубы

Страна: СССР, 1967

Режиссер: Александр Роу

Актеры: Наталья Седых, Алексей Катышев, Георгий Милляр, Вера Алтайская, Александр Хвыля, Анатолий Кубацкий, Алексей Смирнов, Михаил Пуговкин

Жанр: сказка

Продолжительноcть: 86 мин

Герой фильма Вася отправился в лес, чтобы жечь уголь. И там, на полянке, ему повстречалась Алёнушка, которая пасла свою козочку Белочку. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда, но слуги Кащея Бессмертного похитили девушку прямо на глазах у Васи. В поисках возлюбленной Вася в буквальном смысле проходит сквозь огонь и воду. Но труднее всего устоять перед «медными трубами» — перед сверкающим сиянием славы.