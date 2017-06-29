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Огонь, вода и медные трубы

Огонь, вода и медные трубы

Страна:
СССР, 1967
 
 
Режиссер:
Александр Роу
 
Актеры:
Наталья Седых, Алексей Катышев, Георгий Милляр, Вера Алтайская, Александр Хвыля, Анатолий Кубацкий, Алексей Смирнов, Михаил Пуговкин
 
Жанр:
сказка
 
Продолжительноcть:
86 мин
 
 

 

Герой фильма Вася отправился в лес, чтобы жечь уголь. И там, на полянке, ему повстречалась Алёнушка, которая пасла свою козочку Белочку. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда, но слуги Кащея Бессмертного похитили девушку прямо на глазах у Васи. В поисках возлюбленной Вася в буквальном смысле проходит сквозь огонь и воду. Но труднее всего устоять перед «медными трубами» — перед сверкающим сиянием славы.

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