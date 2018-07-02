Невидимка
Страна:
США, Великобритания, 2018
Премьера:
в РФ 05.07.2018
Режиссер:
Энтони Бирн
Актеры:
Эмили Ратаковски, Натали Дормер, Эд Скрейн, Джоэли Ричардсон, Джеймс Космо, Нил Мэскелл
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
90 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,74
Пианистка София становится невольным свидетелем того, как в соседней квартире убивают девушку. И хотя София слепа и вроде бы не могла видеть убийцу, ее затягивает в опасный мир теневого Лондона. Но в этом жестоком мире она сама — охотник, у нее собственный маршрут мести и ей есть что противопоставить могущественной мафии.