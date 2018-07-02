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Невидимка

Невидимка

Страна:
США, Великобритания, 2018
 
Премьера:
в РФ 05.07.2018
 
Режиссер:
Энтони Бирн
  
Актеры:
Эмили Ратаковски, Натали Дормер, Эд Скрейн, Джоэли Ричардсон, Джеймс Космо, Нил Мэскелл
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
90 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,74
          
 

Пианистка София становится невольным свидетелем того, как в соседней квартире убивают девушку. И хотя София слепа и вроде бы не могла видеть убийцу, ее затягивает в опасный мир теневого Лондона. Но в этом жестоком мире она сама — охотник, у нее собственный маршрут мести и ей есть что противопоставить могущественной мафии.

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