Страна: США, Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 05.07.2018

Режиссер: Энтони Бирн

Актеры: Эмили Ратаковски, Натали Дормер, Эд Скрейн, Джоэли Ричардсон, Джеймс Космо, Нил Мэскелл

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 90 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,74

Пианистка София становится невольным свидетелем того, как в соседней квартире убивают девушку. И хотя София слепа и вроде бы не могла видеть убийцу, ее затягивает в опасный мир теневого Лондона. Но в этом жестоком мире она сама — охотник, у нее собственный маршрут мести и ей есть что противопоставить могущественной мафии.