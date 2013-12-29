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Невероятная жизнь Уолтера Митти

Невероятная жизнь Уолтера Митти

Режиссер: Бен Стиллер.

В главных ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Джон Дэйли, Кэтрин Хан, Теренс Берни Хайнс, Адам Скотт, Пол Фицджералд, Грэйс Рекс, Алекс Анфанджер, Аманда Нафтон.

Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить великие мечты? Даже скромному и незаметному служащему хочется иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключительно супермены?

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