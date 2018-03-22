Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 29.03.2018

Режиссер: Стивен Содерберг

Актеры: Клер Фой, Джуно Темпл, Айми Маллинз, Эми Ирвинг, Эрин Вильхельми, Джошуа Леонард, Джей Фэро, Колин Вуделл, Сара Стайлс, Урсула Триплетт

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 98 мин

Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это — просто плод ее воображения? Героине кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам.