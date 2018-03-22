Не в себе
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 29.03.2018
Режиссер:
Стивен Содерберг
Актеры:
Клер Фой, Джуно Темпл, Айми Маллинз, Эми Ирвинг, Эрин Вильхельми, Джошуа Леонард, Джей Фэро, Колин Вуделл, Сара Стайлс, Урсула Триплетт
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
98 мин
Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это — просто плод ее воображения? Героине кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам.
Сегодня
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|22:00
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Завтра
|11:00
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:55
|Киносити
|19:00
|Киносити
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Киносити
31 марта, суббота
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|14:50
|Киносити
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|16:55
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|19:00
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|21:05
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|22:00
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|02:30
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1 апреля, воскресенье
|11:00
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|14:50
|Киносити
|15:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:55
|Киносити
|19:00
|Киносити
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Киносити
|02:30
|Киносити
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:25
21:05
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11:00
14:50
16:55
19:00
22:00
Завтра
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|
15:25
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|
11:00
14:50
16:55
19:00
22:00
31 марта, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:25
21:05
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|
11:00
14:50
16:55
19:00
22:00
02:30
1 апреля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:25
21:05
|Киносити
|
11:00
14:50
16:55
19:00
22:00
02:30
2 апреля, понедельник
|Киносити
|
11:00
14:50
16:55
19:00
22:00
3 апреля, вторник
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|
11:00
14:50
16:55
19:00
22:00
4 апреля, среда
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|
11:00
14:50
16:55
19:00
22:00