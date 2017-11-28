На пределе

Страна: Германия, Франция, 2017

Режиссер: Фатих Акин

Актеры: Дайана Крюгер, Денис Москитто, Нуман Акар, Йоханнес Криш, Ульрих Тукур, Ульрих Брандхофф

Жанр: драма

Продолжительноcть: 106 мин

Катя, молодая красивая и очень счастливая женщина, в одночасье теряет семью — в результате взрыва погибают ее муж и сын. Ею овладевают скорбь и растерянность, но вскоре они уступают место желанию мстить за любимых.