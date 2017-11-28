На пределе
Страна:
Германия, Франция, 2017
Режиссер:
Фатих Акин
Актеры:
Дайана Крюгер, Денис Москитто, Нуман Акар, Йоханнес Криш, Ульрих Тукур, Ульрих Брандхофф
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
106 мин
Катя, молодая красивая и очень счастливая женщина, в одночасье теряет семью — в результате взрыва погибают ее муж и сын. Ею овладевают скорбь и растерянность, но вскоре они уступают место желанию мстить за любимых.
Сегодня
|17:20
|ДКЖкино
Завтра
|17:20
|ДКЖкино
24 февраля, суббота
|17:20
|ДКЖкино
25 февраля, воскресенье
|17:20
|ДКЖкино
26 февраля, понедельник
|17:20
|ДКЖкино
27 февраля, вторник
|17:20
|ДКЖкино
28 февраля, среда
|14:50
|ДКЖкино