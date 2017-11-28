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На пределе

На пределе

Страна:
Германия, Франция, 2017
 
Режиссер:
Фатих Акин
  
Актеры:
Дайана Крюгер, Денис Москитто, Нуман Акар, Йоханнес Криш, Ульрих Тукур, Ульрих Брандхофф
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
106 мин
  

Катя, молодая красивая и очень счастливая женщина, в одночасье теряет семью — в результате взрыва погибают ее муж и сын. Ею овладевают скорбь и растерянность, но вскоре они уступают место желанию мстить за любимых.

 

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Сегодня
17:20 ДКЖкино
Завтра
17:20 ДКЖкино
24 февраля, суббота
17:20 ДКЖкино
25 февраля, воскресенье
17:20 ДКЖкино
26 февраля, понедельник
17:20 ДКЖкино
27 февраля, вторник
17:20 ДКЖкино
28 февраля, среда
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