Мы из джаза

Страна: СССР, 1982

Режиссер: Карен Шахназаров

Актеры: Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Николай Аверюшкин, Петр Щербаков, Елена Цыплакова, Евгений Евстигнеев, Леонид Куравлёв, Борислав Брондуков, Лариса Долина Юрий Васильев

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 89 мин

Советская Россия. Двадцатые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор — учёба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Костя хочет создать свой джаз-банд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта — Стёпа и Жора. Стёпа играет на банджо, а Жора — на барабанах. Константин заинтересовывает их джазом и, новоиспечённый джаз-банд начинает репетиции…