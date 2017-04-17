Мы из джаза
Страна:
СССР, 1982
Режиссер:
Карен Шахназаров
Актеры:
Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Николай Аверюшкин, Петр Щербаков, Елена Цыплакова, Евгений Евстигнеев, Леонид Куравлёв, Борислав Брондуков, Лариса Долина Юрий Васильев
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
89 мин
Советская Россия. Двадцатые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор — учёба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Костя хочет создать свой джаз-банд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта — Стёпа и Жора. Стёпа играет на банджо, а Жора — на барабанах. Константин заинтересовывает их джазом и, новоиспечённый джаз-банд начинает репетиции…
Сегодня
|16:00
|Майский
Завтра
|18:00
|Майский
25 июля, вторник
|17:00
|Майский
26 июля, среда
|17:00
|Майский
27 июля, четверг
|17:00
|Майский
28 июля, пятница
|17:00
|Майский