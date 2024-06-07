Премьера: 07.06.2024

Режиссер: Адитья Сарпотдар

Актеры: Шарвари Ваг, Абхай Верма, Мона Сингх, Сухас Джоши, Сатьярадж, Рима Чаудхари, Анай Камат, Ричард Джон Ловатт

Жанр: Комедия, Ужасы

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 18+

«Мунджья» — идеальное сочетание комедии и хоррора, которое поможет всей семье пережить летнюю жару! Визит молодого человека в его родную деревню раскрывает семейную тайну и мстительного духа Мунджьи, который хочет жениться. Теперь молодой человек должен бороться, чтобы защитить себя и свою любовь от когтей Мунджьи, что приводит к юмористическому хаотичному и ужасающему приключению.