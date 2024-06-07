Мунджья
Премьера:
07.06.2024
Режиссер:
Адитья Сарпотдар
Актеры:
Шарвари Ваг, Абхай Верма, Мона Сингх, Сухас Джоши, Сатьярадж, Рима Чаудхари, Анай Камат, Ричард Джон Ловатт
Жанр:
Комедия, Ужасы
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
18+
«Мунджья» — идеальное сочетание комедии и хоррора, которое поможет всей семье пережить летнюю жару! Визит молодого человека в его родную деревню раскрывает семейную тайну и мстительного духа Мунджьи, который хочет жениться. Теперь молодой человек должен бороться, чтобы защитить себя и свою любовь от когтей Мунджьи, что приводит к юмористическому хаотичному и ужасающему приключению.
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