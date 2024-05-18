Мульт в кино. Выпуск №169. Лето — пора мультиков

Премьера: 18.05.2024

Режиссер: Ольга Прокопович, Антон Тимофеев, Алина Золотарева, Дмитрий Копытин, Юлия Чайка

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 41 минута

Возрастные ограничения: 0+

В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут учиться летать, кошечки и собачки выяснят, кто из них самый храбрый, роботы разыщут НЛО (или нет?), а папа из Чик-Чирикино решит стать рок-музыкантом.