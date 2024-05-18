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Мульт в кино. Выпуск №169. Лето — пора мультиков

Мульт в кино. Выпуск №169. Лето — пора мультиков

Премьера:
18.05.2024
 
Режиссер:
Ольга Прокопович, Антон Тимофеев, Алина Золотарева, Дмитрий Копытин, Юлия Чайка
  
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
41 минута
  
Возрастные ограничения:
0+
 

В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут учиться летать, кошечки и собачки выяснят, кто из них самый храбрый, роботы разыщут НЛО (или нет?), а папа из Чик-Чирикино решит стать рок-музыкантом.

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25 августа, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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