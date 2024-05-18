Мульт в кино. Выпуск №169. Лето — пора мультиков
Премьера:
18.05.2024
Режиссер:
Ольга Прокопович, Антон Тимофеев, Алина Золотарева, Дмитрий Копытин, Юлия Чайка
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
41 минута
Возрастные ограничения:
0+
В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут учиться летать, кошечки и собачки выяснят, кто из них самый храбрый, роботы разыщут НЛО (или нет?), а папа из Чик-Чирикино решит стать рок-музыкантом.
25 августа, воскресенье 00:00