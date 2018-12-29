МУЛЬТ в кино. Выпуск №88. Сказочные каникулы!

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 05.01.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный, короткометражный

Продолжительноcть: 45 мин

Смотрите самые первые мультфильмы этого года! В свежем выпуске «МУЛЬТ в кино» Белка и Стрелка попробуют совершить открытие, а Ми-Ми-Мишки выберут лучшее изобретение. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Четверо в кубе».