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МУЛЬТ в кино. Выпуск №88. Сказочные каникулы!

МУЛЬТ в кино. Выпуск №88. Сказочные каникулы!

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.01.2019
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный, короткометражный
  
Продолжительноcть:
45 мин
  

Смотрите самые первые мультфильмы этого года! В свежем выпуске «МУЛЬТ в кино» Белка и Стрелка попробуют совершить открытие, а Ми-Ми-Мишки выберут лучшее изобретение. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Четверо в кубе».

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Сегодня
10:00 ДКЖ Кино
Завтра
10:00 ДКЖ Кино
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10:00 ДКЖ Кино
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