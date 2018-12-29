МУЛЬТ в кино. Выпуск №88. Сказочные каникулы!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 05.01.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный, короткометражный
Продолжительноcть:
45 мин
Смотрите самые первые мультфильмы этого года! В свежем выпуске «МУЛЬТ в кино» Белка и Стрелка попробуют совершить открытие, а Ми-Ми-Мишки выберут лучшее изобретение. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Четверо в кубе».
Сегодня
|10:00
|ДКЖ Кино
Завтра
|10:00
|ДКЖ Кино
5 января, суббота
|10:00
|ДКЖ Кино
6 января, воскресенье
|10:00
|ДКЖ Кино
7 января, понедельник
|10:00
|ДКЖ Кино
8 января, вторник
|10:00
|ДКЖ Кино